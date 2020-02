Wat kan PSV zonder cowboys?

In september was Donyell Malen met vijf goals nog de grote man tegen Vitesse. Nu is hij er niet bij. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

EINDHOVEN - In speelronde zes veegde PSV de vloer aan met toenmalig koploper Vitesse: 5-0. In dat duel half september, een week voor de topper tegen Ajax (1-1), leken de Eindhovenaren hun status als titelkandidaat voor het eerst echt te bevestigen. Ajax-trainer Erik ten Hag liet destijds weten beducht te zijn voor de ’vier cowboys’ in de voorhoede bij de grootste uitdager voor de landstitel. Het liep totaal anders. Het huidige PSV moet, te beginnen zondagmiddag in Arnhem, laten zien het niveau te hebben waarop de club kan voortborduren.