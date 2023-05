Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Erik van Haren: ’Leiding Formule 1 worstelt met haatcampagne richting Max Verstappen’

Door Erik van Haren

Max Verstappen Ⓒ ANP/HH

Wat zal de gemiddelde kijker over een paar dagen nog hebben onthouden van de eerste sprintrace van dit Formule 1-seizoen, afgelopen zaterdag in Baku? Vermoedelijk alleen nog het gevecht tussen Max Verstappen en George Russell in de beginfase van die korte wedstrijd, hun verhitte discussie direct na afloop en de manier waarop beide coureurs letterlijk en figuurlijk lijnrecht tegenover elkaar stonden.