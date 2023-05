Glimp ’echte’ Van Gerwen: winst op Price, maar gestrand op Smith

Van Gerwen miste met name bij de kans om op 4-3 te komen te veel dubbels en zag Smith aanvankelijk naar een onoverkomelijk lijkende 5-2 voorsprong uitlopen. Maar Bullyboy gaf de vicewereldkampioen alle kans terug te komen, toen hij een aantal wedstrijdpijlen miste. Van Gerwen kwam bijna terug tot 5-5 voor een beslissende leg, maar juist toen gooide Smith zijn hoogste finish van de wedstrijd: 116. Het werd 6-4 voor de Engelsman.

Ein-de-lijk was daar wel de overwinning op Gerwyn Price. The Iceman, die hem de laatste vier onderlinge ontmoetingen dwarszat, kreeg dit keer een genadeloze Van Gerwen tegenover zich. De Welshman had zich voorafgaand aan het duel nog laten ontvallen dat hij ongetwijfeld in het hoofd van Van Gerwen zat. Want juist hij, de man die volgens zichzelf ’19 of 20 keer’ op rij werd verslagen door de Nederlander, leek voorzichtig aan een omgekeerde reeks te bouwen… Zo ver wilde de Vlijmenaar het absoluut niet laten komen, was direct te zien.

Pijlsnel naar 4-0

Van Gerwen gooide zich pijlsnel naar een 4-0 voorsprong, door op een enkele keer na steeds zijn eerste kans op een dubbel te verzilveren. Er viel zichtbaar een last van de schouders van de laatste weken worstelende drievoudig wereldkampioen, die hoge scores bleef noteren en zich uiteindelijk naar een 5-0 voorsprong kon gooien. Met drie missers op dubbel 11, was dat de enige keer dat Van Gerwen haperde. Price kwam terug tot 4-2, maar Van Gerwen was toen echt Van Gerwen weer. Met twee 180’ers achter elkaar en zijn tweede 11-darter van de partij, gooide hij zich naar 5-2. Toen Price vervolgens drie pijlen op tops miste, gooide Van Gerwen zich met een 82-finish ijskoud naar een 6-2 overwinning.

Er zijn nog twee avonden te spelen, tot op 25 mei in de O2-arena in Londen de finales van de Premier League worden afgewerkt met de top-4 van de acht deelnemers. Van Gerwen staat nog altijd tweede in het klassement, achter Price.