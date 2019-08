Bertens eenvoudig verder in Toronto

De huidige nummer vijf van de wereld zegevierde na een uur en vijf minuten spelen op het hardcourt van de Canadese stad. Bertens had voor de eerste ronde van de Rogers Cup een vrijstelling gekregen.

De Wateringse verloor eind vorige maand de finale van het WTA-toernooi van Palermo van de Zwitserse Jill Teichmann. Begin februari won ze wel de titel in Sint-Petersburg en in mei was ze de sterkste op het grote toernooi van Madrid.