Sport kort: Lansink volgt Ehrens op als bondscoach springruiters

MotoGP-rijder Márquez blijft onder behandeling oogarts

13.18 uur: Motorracer Marc Márquez heeft nog altijd problemen met zijn gezichtsvermogen. De achtvoudig wereldkampioen uit Spanje is al twee maanden onder behandeling van een oogarts en zal de komende tijd nog regelmatig controles ondergaan, meldde zijn team Repsol Honda. Het goede nieuws na zijn laatste controle was dat hij zich fysiek kan gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen in de MotoGP.

De 28-jarige Márquez miste de laatste twee races van dit seizoen vanwege de oogaandoening. Hij liep door een val tijdens een trainingsrit een hersenschudding op en zag dubbel. Ook de recente testraces in Jerez moest de Spanjaard overslaan.

„De uitgevoerde onderzoeken hebben uitgewezen dat de vooruitgang gunstig is en daarom zal Márquez de komende weken doorgaan met een conservatieve behandeling”, verklaarde het Honda-team. „De situatie belet de coureur niet om door te gaan met zijn trainingsplan om zich fysiek voor te bereiden op een nieuw seizoen.”

Lansink volgt Ehrens op als bondscoach springruiters

13.13 uur: Jos Lansink is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse springruiters. De 60-jarige geboren Twent is de opvolger van Rob Ehrens die zestien jaar die functie vervulde. Lansink won in 1992 in Barcelona olympisch goud met de Nederlandse springploeg en bleef ook daarna een succesvol ruiter, die na zijn naturalisatie voor België uitkwam.

„Ik kijk er enorm naar uit om met de Nederlandse ruiters en betrokkenen te mogen samenwerken. Nederland heeft zeer goede ruiters en ik vind het geweldig om dit voor de Nederlandse paardensport te kunnen gaan doen”, liet Lansink via paardensportbond KNHS weten.

Lansink runt tegenwoordig in België zijn eigen sport- en trainingsstal. Tot voor kort was Nederlander Frank Schuttert één van de succesvolle stalruiters bij Lansink.

Ehrens reageerde eerder teleurgesteld op zijn gedwongen afscheid. Hij voelde zich „afgeserveerd” door de bond, die vervolgens in gesprek ging met de belangrijkste springruiters over zijn opvolging.

Olympische Spelen Tokio vallen iets goedkoper uit

11.37 uur: De Olympische Spelen van Tokio zijn iets goedkoper uitgevallen dan kort voor aanvang was begroot. De kosten kwamen bij nadere berekening uit op 11,3 miljard euro. Dat is een kleine anderhalf miljard minder dan de 12,7 miljard euro die was verwacht.

Die laatste begroting was uit december 2020, toen nogmaals een kostenplaatje werd gemaakt na het uitstellen van de Spelen vanwege het coronavirus. Toen al was duidelijk dat het evenement in Japan ongeveer twee keer zoveel ging kosten als in 2013 was begroot. Tokio ging bij het indienen van het bid bij het Internationaal Olympisch Comité uit van 6 miljard euro.

De Spelen in Tokio gingen met een jaar uitstel door. De organisatie nam tal van maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Publiek was uiteindelijk niet welkom. Er waren daardoor geen inkomsten uit de ticketverkoop. De organisatie meldde daarentegen dat ze toch kosten hebben kunnen besparen door evenementen te versoberen en geen uitgaven hadden aan het huisvesten van de vele buitenlandse toeschouwers.

NK baanwielrennen gaan door met aangepast programma

11.04 uur: De Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen gaan volgende week definitief door. Organisator Libéma Profcycling heeft van de autoriteiten toestemming gekregen voor een beperkte opzet waarin vanwege de huidige regelgeving rond corona geen plaats is voor de nieuwelingen en junioren. Ook zal er alleen tussen 10.00 en 16.00 uur worden gefietst. Publiek is niet welkom.

„Belangrijk is dat we geen onverantwoorde gezondheidsrisico’s nemen en dat we de Nederlandse baanwielrenners toch een kampioenschap kunnen bieden als voorbereiding op de komende internationale wedstrijden”, zegt Rens Kamphuis namens Libéma. „Het publiek proberen we dit jaar via een gratis livestream en onze socialmediakanalen maximaal te laten meegenieten.”

De NK zijn van maandag tot en met woensdag op de wielerpiste van Omnisport in Apeldoorn.

Australian Open vertrouwt op Nadal, minder zeker van Djokovic

09.41 uur: Directeur Craig Tiley van de Australian Open rekent erop dat de Spaanse tennisser Rafael Nadal in januari meedoet aan het eerste grandslamtoernooi van 2022. Hij is minder zeker van de deelname van de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic.

Nadal speelde vorige week in Abu Dhabi zijn eerste partijtjes tennis na een slepende voetblessure en testte bij terugkomst in Spanje positief op corona. De twintigvoudig grandslamwinnaar zei dat hij niet kon garanderen dat hij daadwerkelijk zal aantreden in de Australian Open. „Maar ik heb er alle vertrouwen in dat hij meedoet. Spelers die nu positief testen, moeten even door een periode heen totdat ze niet meer besmettelijk zijn en dan zijn ze weer in orde. Voor de Australian Open is Nadal ruim op tijd fit”, aldus Tiley.

Over de deelname van titelverdediger Djokovic was Tiley minder overtuigend. Alleen spelers die gevaccineerd zijn of een medische vrijstelling hebben, mogen tennissen in Melbourne. Van Djokovic is niet bekend of hij de prikken tegen corona heeft genomen. „Als Novak wil meedoen, moet hij gevaccineerd zijn of een medische vrijstelling hebben verkregen. Voor zover ik weet heeft nog geen enkele speler een medische vrijstelling. Hij praat er niet over en ik ga het hem niet vragen, want het zijn mijn zaken niet.”

Enkelblessure baart olympisch kampioen kunstrijden Hanyu zorgen

09.36 uur: Tweevoudig olympisch kampioen kunstschaatsen Yuzuru Hanyu worstelt opnieuw met een enkelblessure in aanloop naar de Spelen in Beijing. De Japanner is na een val vorige maand tijdens een training, waarbij de 27-jarige vedette zijn enkelbanden beschadigde, niet meer in actie gekomen. Hanyu ontbrak woensdag op de training voor de Japanse kampioenschappen en kwam niet opdagen voor de gebruikelijke persmomenten. De twijfels groeien of hij op tijd fit is voor Beijing.

Hanyu heeft last van dezelfde enkel die hij vier jaar geleden ook blesseerde in aanloop naar de Spelen van 2018 in Pyeongchang. Hij deed toen geen enkele wedstrijd tot aan het olympisch toernooi, waar hij iedereen verraste met spetterende optredens en zijn olympische titel prolongeerde. Hij vertelde naderhand dat hij het goud had gewonnen met een pijnlijke enkel.