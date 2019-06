Groenewegen ziet concurrent groene trui wegvallen

Dat meldt de Colombiaanse krant El Tiempo. Gaviria kwam tijdens een baanwedstrijd in april in Cali ten val. Sindsdien sukkelt de renner van UAE Emirates met knieproblemen. Mede daardoor stapte hij ook al vroegtijdig van de fiets bij de Giro.

Het team van Gaviria laat de sprintspecialist thuis, zodat hij zich volledig kan herstellen en fris kan starten aan La Vuelta.

Groenewegen

Het uitvallen van Gaviria betekent een concurrent minder voor Dylan Groenewegen in de strijd om de groene trui en de massasprints tijdens de Tour de France, die 6 juli van start gaat in Brussel.

Groenewegen is bezig aan een sterk seizoen en hoopt ook in Frankrijk hoge ogen te gooien. In 2019 was hij al tien keer de snelste. De 26-jarige Nederlander sprintte onder meer naar zeges in de Ronde van Valencia, Ronde van de Algarve, Parijs-Nice, Driedaagse Brugge-De Panne, Vierdaagse van Duinkerke en de Ster ZLM Tour, waar hij tevens het puntenklassement van won.