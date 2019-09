Fraaie zege FC Twente, dubbele cijfers Bloodworth

Voor de ploeg van coach Tommy Stroot scoorde Fenna Kalma drie keer. Het andere doelpunt kwam op naam van Ashleigh Weerden. De twee treffers van de Oostenrijkse thuisploeg vielen in de laatste tien minuten. De return is over twee weken in Twente.

Dominique Bloodworth is de Champions League begonnen met een klinkende zege. De Oranje-verdedigster won de uitwedstrijd met haar club VfL Wolfsburg bij het Kosovaanse Mitrovica met liefst 10-0. De return is daardoor een formaliteit.

Dominique Bloodworth Ⓒ Hollandse Hoogte

Ook Lineth Beerensteyn kende een succesvolle avond. De Nederlandse aanvaller van Bayern München won op bezoek bij het Zweedse IFK Göteburg van keepster Loes Geurts in blessuretijd: 1-2. FC Barcelona, dat met Stefanie van der Gragt maar zonder de geblesseerde Lieke Martens aantrad, won met 2-0.

Donderdag komen Danielle van de Donk, Jill Roord en Vivianne Miedema in actie met Arsenal. The Gunners treffen het Italiaanse Fiorentina. Sari van Veenendaal, die de Engelse club deze zomer verliet, treedt met Atlético Madrid aan tegen Spartak Subotica.

Donderdag

Fiorentina (Ita) - Arsenal (Eng)

Spartak Subotica (Ser) - Atlético Madrid (Spa)