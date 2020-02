Nederlands indoorrecord Joris van Gool op 60 meter

Met een tijd van 6.59 verbeterde hij het oude record van Brian Mariano en Churandy Martina (6.60) met precies eenhonderdste van een seconde. Van Gool werd tweede in Torun, vlak achter de Europees indoorkampioen Jan Volko uit Slowakije. De 21-jarige sprinter uit Tilburg verraste vorig jaar al tijdens de EK Indoor in Glasgow met een bronzen medaille. Dit seizoen had de pupil van coach Bart Bennema zich willen focussen op de WK Indoor in het Chinese Nanjing maar die werd vanwege het coronavirus uitgesteld naar 2021.

Van Gool - wachtend bij de dopingcontrole, nodig voor erkenning van zijn record - was verrast door zijn toptijd: „Vorige week in Düsseldorf maakte ik nog wat onnodige foutjes, vandaag in de serie (6.67, red.) ging het al stukken beter. Ik had verwacht dat ik in de finale 6.63 of 6.64 zou lopen, geen 6.59. Dit is voor mij ook een verrassing.”

Coach Bennema was blij met het nieuwe record: „Hij laat nu zien wat hij al weken laat zien op de trainingen. Erg mooi dat het er nu uitkomt.”

In Torun was Lisanne de Witte ook weer sneller dan ooit op de 400 meter. Zij verbeterde zich naar 51.90 en dat is nog maar 8/100e seconde boven het record van Ester Goossens uit 1998.

De wedstrijd in Torun, deel uitmakend van de World Athletics Indoor Tour werd opgesierd door een nieuw wereldrecord polsstokhoogspringen. De pas 20-jarige Zweed Mondo Duplantis vloog over 6,17 meter, één centimer boven het oude record van de Fransman Renaud Lavillenie.