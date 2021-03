’Gediscrimineerde’ Afrikaanse landen boos op Frankrijk en de FIFA

Vanwege het coronavirus moeten mensen die buiten de Europese Unie zijn geweest bij terugkeer in Frankrijk verplicht in quarantaine. Dat geldt ook voor sporters, dus onder andere voor Memphis Depay. De sterspeler van Olympique Lyon moet met het Nederlands elftal deze interlandperiode naar Turkije en Gibraltar, landen buiten de EU-zone. Hierdoor is het nog onduidelijk of hij mee kan met Oranje. Want als de Franse regering de spelers geen dispensatie wil geven, dan mag Lyon van de FIFA weigeren hem af te staan.

De Ligue 1 en Ligue 2 besloten in afwachting van het besluit van de Franse regering alvast te handelen, waardoor er deze interlandperiode sowieso geen Afrikaanse internationals uit zullen worden afgevaardigd. Dat is onacceptabel, zo vindt onder andere de Senegalese voetbalbond de FSF.

Het West-Afrikaanse land wordt zwaar getroffen door het Franse besluit. Liefst twaalf van de 26 spelers die coach Aliou Cissé heeft geselecteerd voetballen in Frankrijk. De bond spreekt over ’discriminerend gedrag’. Volgens Senegal is het bovendien in strijd met de reglementen van de UEFA. Daarnaast vindt de FSF het onredelijk dat het hier pas vijf dagen van te voren van op de hoogte is gebracht.

Vijf ontbrekende factoren

Ook de selectie van de Comoren mist vijf spelers tijdens de komende interlands. Het land hoopt zich deze interlandperiode voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor de Africa Cup, maar moet dan met een gemankeerde selectie van Egypte winnen. „Het is een moeilijk situatie voor ons”, zegt bondsvoorzitter Ali Said Athouman. „We zijn een kleine federatie, een klein land. We hebben hard gewerkt om dit punt te bereiken en hebben niet de capaciteit om dit zomaar op te vangen.”

Marokko is een stuk minder hard getroffen en mist door de maatregel slechts een speler. Toch is bondscoach Vahid Halilhodzic niet gecharmeerd van de actie. Ook hij nam het woord discriminatie in de mond. „Ik ben nogal sceptisch”, zei hij verder. „Waarom is er een verschil tussen Afrikaanse en Europese voetballers? Deze quarantaine is slechts een middel om te voorkomen dat de speler voor zijn land kan spelen.”

Halilhodzic vreest voor de langstrekkende gevolgen van de steun die de FIFA geeft aan de Franse clubs. „De FIFA had deze regel nooit mogen wijzigen. Als we vandaag voorkomen dat de spelers naar deze interlands komen, wat gebeurt er dan in de herfst met de Africa Cup?”