Coronavirus zit olympische training dwars

Er wordt een nieuwe datum bepaald, liet het organisatiecomité weten met daarbij de nadrukkelijke boodschap dat andere voorbereidingen gewoon doorgaan en dat algehele afgelasting van het megasportevenement niet wordt overwogen. De Spelen van Tokio 2020 beginnen op 24 juli.

In Japan groeit de onrust over de vraag of het land voldoende doet om verspreiding van het virus, dat eind vorig jaar in de Chinese stad Wuhan opdook, tegen te gaan.

Inmiddels zijn er in 24 andere landen besmettingen vastgesteld. Op het vasteland van Japan zijn al bijna honderd mensen positief getest op het virus.