Nieuw hoofdstuk in transfersaga Lionel Messi: vader duikt op in Barcelona

Jorge Messi, die op straat door meerdere verslaggevers werd aangesproken, gaf vervolgens ontwijkende antwoorden. Maar hij zei wel: "Natuurlijk zou ik blij zijn als Lionel zou terugkeren naar Barça." Hij benadrukte dat er "helemaal geen nieuws" is.

Lionel Messi, die later deze maand 36 jaar wordt, speelde de laatste twee seizoenen bij Paris Saint-Germain. Zijn contract loopt eind juni af, wat betekent dat hij transfervrij is. Naast Barcelona zouden ook de Amerikaanse club Inter Miami en de Saudische club Al-Hilal interesse in Messi hebben. Al-Hilal zou Messi een jaarsalaris van ruim 300 miljoen euro hebben aangeboden.