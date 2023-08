Daniëlle van de Donk dag na uitschakeling Oranje in Australische kleuren op tribune voor vriendin

Van de ene tribune naar de andere. Vrijdag zat Van de Donk nog naast de technisch directeur van de KNVB, Nigel de Jong, in Wellington toe te kijken tijdens Nederland-Spanje. De geschorste speelster zag toen dat de Spanjaarden nipt te sterk waren (2-1 na verlenging) en wist dat het toernooi voor haar erop zat.

Haar vriendin en tevens ploeggenote bij Olympique Lyon zat nog wel in het toernooi en dus maakte ze in het Australische Brisbane een tussenstop. Daar, in het uitverkochte Brisbane Stadium, zag zij haar grote liefde de halve finale van het WK bereiken. De rechtsback vervulde haar rol in de krankzinnige strafschoppenthriller (7-6) bovendien met verve. Carpenter schoot één van de penalty’s feilloos binnen, dit tot grote vreugde van Van de Donk en het overgrote deel van de andere aanwezigen.

Op de tribunes werd Van de Donk ook gespot door enkele fans. Bekijk hier de foto.