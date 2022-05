Sensatie Carlos Alcaraz klopt ook Novak Djokovic in heerlijke thriller

Op voorhand was er door de tennisliefhebber enorm uitgekeken naar de eerste ontmoeting tussen de twee. Alcaraz is bezig aan een sensationeel seizoen, en won al de toernooien van Rio de Janeiro, Miami en Barcelona. Djokovic heeft nog nauwelijks gespeeld door zijn vaccinatieweigering, die hem onder meer de Australian Open en de groter toernooien van Indian Wells en Miami kostte.

Het duel tussen de bijna 35-jarige Djokovic en de 19-jarige Alcaraz was van een uitstekend niveau. Djokovic was zoals zo vaak degelijker dan zijn opponent, maar Alcaraz was enorm gevaarlijk met zijn dropshots en enorm krachtige slagen vanaf de baseline.

Novak Djokovic Ⓒ ANP/HH

Djokovic won de eerste set, maar daardoor liet Alcaraz zich niet van de wijs brengen. In de tweede set sloeg hij hard terug en ook in derde set had de bloedfanatieke jongeling lange tijd het beste van het spel. Bij een 5-4 stand kreeg Alcaraz zijn zesde breekpunt, en tevens wedstrijdpunt, maar natuurlijk Djokovic is vaak koel op belangrijke momenten, zo ook nu. De Serviër produceerde een ace.

Geweldig wedstrijdpunt

In de onvermijdelijke tiebreak kreeg Alcaraz weer twee wedstrijdpunten. Op het tweede wedstrijdpunt was het raak, tot blijdschap van de dolenthousiaste Spaanse fans. Met zijn geweldige inside in-forehand maakte Alcaraz het af en kreeg hij aan het net sportieve felicitaties van de geklopte Djokovic. De nummer één van de wereld zal de bevestiging hebben gekregen dat het wel goed zit richting Roland Garros.

In de finale treft dé tennissensatie zondag Stefanos Tsitsipas of Alexander Zverev.