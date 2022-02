Premium Het beste van De Telegraaf

Knegt kijkt na individuele dompers al uit naar Milaan 2026 Bondscoach Jeroen Otter: ’Had er graag een paar ballen aangenaaid bij Sjinkie’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Teleurstelling bij Sjinkie Knegt Ⓒ René Bouwman

PEKING - Sjinkie Knegt liet het niet echt merken, maar de frustraties gierden door zijn lijf. Het droomscenario hangt na een val van Suzanne Schulting op de mixed relay en penalty’s op eerst de 1000- en daarna de 1500 meter aan een flinterdun zijden draadje. Knegt heeft nog één kans op een medaille tijdens deze Winterspelen, en dat is in de mannenrelay. „Hij is in de vorm van zijn leven, maar ik had er vandaag graag een paar ballen aangenaaid bij Sjinkie”, zei bondscoach Jeroen Otter.