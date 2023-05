Premium Het beste van De Telegraaf

Genieten met grote G Beslissing Giro d’Italia valt zaterdag in helse klimtijdrit: ’Thomas is een taaie rakker’

Door Roy Schriemer Kopieer naar clipboard

Primoz Roglic komt vlak voor rozetruidrager Geraint Thomas over de streep in de negentiende etappe. Ⓒ Foto Getty Images

AMSTERDAM - Met alleen nog een klimtijdrit tegen de steile Monte Lussari voor de boeg zijn vooral rozetruidrager Geraint Thomas en uitdager Primoz Roglic nog altijd in de race voor de eindzege in de Giro d’Italia. De twee toprenners waren ook in de zwaarste etappe naar Tre Cime di Lavaraedo aan elkaar gewaagd. De Sloveen snoepte 3 tellen van zijn achterstand af, waardoor het onderlinge verschil maar 26 seconden bedraagt. De Portugees João Almeida verloor nog wat extra tijd en moet zaterdag hopen op een superdag. De ritzege in de koninginnenrit ging vrijdag naar Santiago Buitrago.