PSV-trainer Faber wil het ’in deze fase’ niet over Ajax hebben

PSV-trainer Ernest Faber staat de pers te woord. Ⓒ ANP Sport

EINDHOVEN - PSV speelt vanmiddag als nummer vijf van de Eredivisie tegen koploper Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Voormalig spelers en trainers spreken van de grootste crisis ooit en zien een PSV, dat PSV niet meer is. Laten we met het sportieve beginnen. Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) en Gaston Pereiro (Cagliari) vertrokken deze transferwindow uit Eindhoven. Ricardo Rodriguez (gehuurd van AC Milan) kwam er juist bij. Trainer Ernest Faber blikt vooruit op de topper.