VIDEO Leider marathon New York met hoge nood duikt wc in en stort even later ineen

Na zo’n 29 kilometer was Nascimento nog de onbetwiste leider in de race. Hij had een voorsprong van twee minuten op zijn eerste achtervolgers en flirtte in de beginfase zelfs met de doorkomsttijden van het wereldrecord, totdat hoge nood hem parten speelde. Gelukkig voor hem stonden er langs het parcours in de Amerikaanse metropool diverse wc-hokjes, waar hij dan ook gretig van gebruik maakte. Volgens een aanwezige ESPN-verslaggever duurde het slechts 18 seconden alvorens hij weer buiten stond en zijn tocht kon vervolgen.

De malheur hield echter aan voor Nascimento, want zo’n vijf kilometer verderop weigerden zijn benen dienst. Terwijl hij nog aan de leiding lag, al was zijn marge mede door de plaspauze wel flink geslonken, stapte hij uit de wedstrijd om uitgeput naast het parcours op de grond te gaan liggen. Zijn benen volledig leeg. Al snel communiceerden officials rondom de wedstrijd dat het „oké ging” met de hardloper.

Evans Chebet profiteerde en won uiteindelijk de marathon van New York in 2.08.41. Abdi Nageeye werd derde (2.10.31) en de Nederlander leverde daarmee zijn beste prestatie ooit in een major marathon. Vorig jaar werd hij in New York nog vijfde.