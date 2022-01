Game, set and match: Novak Djokovic kan definitief streep zetten door deelname aan Australian Open

Al dagenlang houdt de zaak van de Serviër de sportwereld in zijn greep. Djokovic werd vorige week bij aankomst in Melbourne tegengehouden op het vliegveld. Hij zou onvoldoende bewijs hebben waarom hij een medische vrijstelling had gekregen om ook zonder coronavaccin Australië in te mogen.

De Serviër, met negen eindzeges in Melbourne recordhouder, was het niet eens met dit besluit en stapte naar de rechter. Rechter Anthony Kelly besloot maandag dat Djokovic toch in Australië mocht blijven. De tennisser ging meteen de baan op om te trainen, nadat hij dagenlang opgesloten had gezeten in een immigratiehotel met asielzoekers.

In de dagen daarna kwam naar buiten dat iemand uit het team van Djokovic in de reisdocumenten had ingevuld dat hij niet meer had gereisd in de twee weken voorafgaand aan zijn reis naar Melbourne. Dit bleek echter niet de waarheid. Djokovic was vlak voor zijn trip richting Down Under nog in Marbella. Hiervoor bood de 34-jarige tennisser zijn excuses aan.

Novak Djokovic komt dit jaar niet in actie in Melbourne. Ⓒ HH/ANP

Minister Alex Hawke van Immigratie besloot vrijdag na dagenlang beraad om gebruik te maken van zijn bevoegdheid en het visum van Djokovic alsnog in te trekken. „Deze regering doet er alles aan om onze grenzen te beschermen, zeker in relatie tot de pandemie”, schreef Hawke.

Gevangenis

Djokovic was woedend en besloot voor de tweede keer in beroep te gaan tegen zijn straf. Tot de uitspraak mocht hij in het land blijven, maar wel in detentie. De Tsjechische tennisster Renata Voracova, die eerder net als de Serviër vastzat in het quarantainehotel vanwege visumproblemen, voelde zich in het detentiecentrum ’als in een gevangenis’.

Nu zijn beroep is afgewezen, kan hij dus officieel niet deelnemen aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Djokovic zou in Melbourne de jacht openen op zijn 21e grandslamtitel. Als hem dit was gelukt, zou hij geschiedenis schrijven. Nog nooit was een tennisser in zijn carrière 21 keer de beste tijdens een grandslamtoernooi. Nu blijft hij steken op 20 grandslamtitels, evenveel als zijn eeuwige rivalen Roger Federer en Rafael Nadal.

Voor de tweede keer in 18 jaar geen grandslam

Djokovic ontbreekt voor de tweede keer in achttien jaar op een grandslamtoernooi. De twintigvoudig grandslamkampioen miste sinds zijn eerste grandslamtoernooi in 2005 alleen de US Open in 2017. Hij moest zich toen afmelden met een elleboogblessure.

Sinds zijn grandslamdebuut in 2005, op de Australian Open, speelde Djokovic 66 grandslamtoernooien. Daarvan wist hij er twintig te winnen. Ook stond hij nog eens elf keer in een eindstrijd van een grand slam.

Djokovic heeft op de grandslamtoernooien een winstpercentage van 88 procent: 323 zeges tegenover 46 nederlagen