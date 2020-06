Sport Kort: Amerikaanse voetbalsters knielen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Amerikaanse speelsters knielen bij start competitie

09.15 uur: Bij de start van de Amerikaanse voetbalcompetitie voor vrouwen hebben heel wat speelsters tijdens het volkslied geknield.

De voetbalsters van alle teams droegen voorafgaand aan de wedstrijden een zwart T-shirt met daarop de tekst ’Black Lives Matter’. Bij het duel North Carolina Courage - Portland Thorns knielden alle speelsters toen het Amerikaanse volkslied werd gespeeld, bij Washington Spirit - Chicago Red Stars bleven ook enkele voetbalsters staan.

Colin Kaepernick, een bekende American footballer uit de NFL, was in 2016 de eerste die als protest tegen racisme en politiegeweld tegen zwarte Amerikanen knielde tijdens het volkslied. Het werd een symbolisch gebaar, dat de afgelopen weken over de hele wereld navolging kreeg na de dood van George Floyd. Hij overleed nadat een agent hem bij z’n aanhouding minutenlang op de grond had geduwd.