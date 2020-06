Sport Kort: Murray trekt zich terug in Londen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielersport: Devenyns en Keisse langer bij Lefevere

12.43 uur: In navolging van hun landgenoot Yves Lampaert hebben ook de Belgische wielrenners Dries Devenyns en Iljo Keisse bijgetekend bij Deceuninck - Quick-Step. De twee veteranen rijden volgend seizoen weer voor de Belgische ploeg van manager Patrick Lefevere. De 37-jarige Keisse begint aan zijn twaalfde seizoen als lid van de succesvolle ’Wolfpack’, Devenyns gaat zijn tiende jaar in. Hij viert volgende maand z’n 37e verjaardag.

„Ze zullen niet nog eens vijf jaar doorgaan”, zegt Lefevere. „Maar we weten precies wat we aan ze hebben en wat ze toevoegen aan het team. Zie het als een blijk van vertrouwen.”

Keisse rijdt al sinds 2010 voor Quick-Step. De Belg, die ook op de baan actief is, won in 2015 de slotetappe in de Giro. „Mijn droom is om door te gaan met wielrennen tot mijn 40e verjaardag, op 21 december 2022. Ik heb dus nog twee jaar te gaan”, zegt Keisse. Devenyns, in februari winnaar van de Cadel Evans Great Ocean Road Race, begon in 2009 bij Quick-Step. In 2017, na drie jaar bij andere ploegen, keerde hij terug bij Lefevere.

Tennis: Murray trekt zich terug in Londen

12.27 uur: De Schotse tennisser Andy Murray heeft zich afgemeld voor de wedstrijd om de derde plaats op het demonstratietoernooi in Londen, genaamd ’Battle of the Brits’. De voormalig nummer 1 van de wereld, op de weg terug na een heupoperatie, zou het opnemen tegen Cameron Norrie. James Ward vervangt Murray, die vermoedelijk behoefte heeft aan rust.

De 33-jarige Schot speelde in de afgelopen vijf dagen vier partijen op het toernooi dat wordt georganiseerd door zijn broer Jamie Murray. Publiek is niet welkom, de partijen worden online uitgezonden. De tweevoudig Wimbledon-winnaar moest het zaterdag in de halve finales afleggen tegen Dan Evans, die in de finale met Kyle Edmund strijdt om de toernooiwinst.

Murray onderging vorig jaar een operatie om van chronische heupklachten af te komen. Hij maakte in augustus zijn rentree. Murray speelde in november vorig jaar zijn laatste officiële partij. Dat was in de finaleweek van de Daviscup, tegen Tallon Griekspoor. Vanwege teruggekeerde heupklachten moest de Schot begin dit jaar de Australian Open overslaan. Hij hoopt over twee maanden wel te kunnen meedoen aan de US Open.

Paardensport: Dressuurruiter Zweistra derde bij wereldbeker in Hongarije

12.15 uur: De Nederlandse dressuurruiter Thamar Zweistra heeft het podium gehaald bij de wereldbekerwedstrijd in het Hongaarse stadje Máriakálnok. De 37-jarige amazone uit het Zeeuwse dorp Schore eindigde met Hexagon’s Double Dutch als derde, achter de Duitse vrouwen Jessica Von Bredow-Werndl en Helen Langehanenberg.

Van Bredow-Werndl won met Zaire-E met een score van 84,890 procent. Langehanenberg kwam op de rug van Damsey Frh tot 83,865 procent. Zweistra scoorde 78,750.

Voetbal: Amerikaanse speelsters knielen bij start competitie

09.15 uur: Bij de start van de Amerikaanse voetbalcompetitie voor vrouwen hebben heel wat speelsters tijdens het volkslied geknield.

De voetbalsters van alle teams droegen voorafgaand aan de wedstrijden een zwart T-shirt met daarop de tekst ’Black Lives Matter’. Bij het duel North Carolina Courage - Portland Thorns knielden alle speelsters toen het Amerikaanse volkslied werd gespeeld, bij Washington Spirit - Chicago Red Stars bleven ook enkele voetbalsters staan.

Colin Kaepernick, een bekende American footballer uit de NFL, was in 2016 de eerste die als protest tegen racisme en politiegeweld tegen zwarte Amerikanen knielde tijdens het volkslied. Het werd een symbolisch gebaar, dat de afgelopen weken over de hele wereld navolging kreeg na de dood van George Floyd. Hij overleed nadat een agent hem bij z’n aanhouding minutenlang op de grond had geduwd.