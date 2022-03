UCI sluit Russische en Wit-Russische teams uit

Ook krijgen de zes commerciële ploegen die op een Russische dan wel Wit-Russische licentie uitkomen een startverbod. Dat geldt onder meer voor de procontinentale ploeg Gazprom-RusVelo waarvan de Rus Ilnoer Zakarin de bekendste renner is.

Individueel

Renners uit Rusland of Wit-Rusland die voor teams uitkomen met een licentie elders mogen wel blijven koersen. Ook kunnen renners op individuele basis deelnemen aan wedstrijden als de inschrijving wordt geaccepteerd. Daarbij geldt dat elke verwijzing naar het geboorteland verboden is en er sprake is van deelname onder neutrale vlag.

Ilnoer Zakarin is een van de renners die het verbod treft. Ⓒ ANP/HH

De UCI zegt niet tot volledige uitsluiting van Russische renners te zijn overgegaan omdat het rekening wil houden met de contractuele rechten van de betrokken renners en ploegen. Ook wil de bond ploegen die niet Russisch of Wit-Russisch zijn niet op onrechtvaardige wijze straffen. De UCI vraagt organisatoren, toeschouwers en deelnemers om renners uit de twee in oorlog verwikkelde landen te respecteren bij wedstrijden waaraan zij mogen deelnemen.

Olympische wapenstilstand

De UCI spreekt haar grote zorgen uit over de situatie in Oekraïne en veroordeelt de agressie van de Russische en Wit-Russische overheden en het niet respecteren van de ’olympische wapenstilstand’. Zo lang het nodig is kunnen Oekraïense wielrenners gebruik maken van de faciliteiten van het World Cycling Centre in het Zwitserse Aigle, waar de UCI huist.

Ook worden alle evenementen van de wielerkalender die dit jaar in Rusland en Wit-Rusland zouden plaatsvinden geschrapt, net zoals de nationale kampioenschappen van beide landen.

De internationale wielerbond, die verklaart politiek neutraal te blijven, betreurt het dat de genomen beslissingen impact hebben op Russische en Wit-Russische sporters, maar noemt ze noodzakelijk om de olympische waarden te verdedigen.