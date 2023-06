Hamburger SV kan niet stunten en blijft in Tweede Bundesliga

HSV moet voor het zesde seizoen proberen om weer terug te keren naar het hoogste niveau in het Duitse voetbal. Voor het tweede jaar op rij eindigde de topclub van weleer als derde en lukte het niet in het zogenoemde ’Relegationsspiel’. Vorig jaar was Hertha BSC te sterk.

De ploeg uit Hamburg, met Ludovit Reis in de basis, begon sterk. In de 6e minuut bezorgde Sonny Kittel na goed voorbereidend werk van Jean-Luc Dompé de thuisploeg de voorsprong en de hoop op een stunt. Serhou Guirassy leek Stuttgart op prachtige wijze met een hakbal achter zijn standbeen langs op gelijke hoogte te brengen, maar zijn doelpunt ging na ingrijpen van de VAR niet door wegens buitenspel.

In de tweede helft verzorgde Enzo Millot de gelijkmaker. De Fransman scoorde een kwartier later nog een keer en maakte daarmee een einde aan alle dromen van promotie bij de HSV-fans. Silas Katompa Mvumpa maakte in de extra tijd nog de 3-1.