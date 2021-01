Beide handen Romain Grosjean uit verband

De Fransman liep brandwonden op aan beide handen toen hij ontsnapte uit de vuurzee die ontstond nadat hij met zijn Haas-bolide op hoge snelheid de vangrails in was gereden. De auto brak in tweeën, wat tot een brand leidde.

Inmiddels zijn beide handen uit het verband. „Helemaal naakt en Petrus is gelukkig”, grapte Grosjean op Twitter bij een foto waarop hij zijn kat Petrus aait.

Grosjean heeft voor volgend jaar geen stoeltje in de Formule 1. Hij oriënteert zich op deelname aan een andere raceklasse. Haas gaat 2021 in met de jonge debutanten Nikita Mazepin en Mick Schumacher achter het stuur van de bolides.