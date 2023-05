Transgenders mogen van Britse bond niet meer meedoen bij wielerwedstrijden voor vrouwen

De Britse bond stelt dat de wedstrijden voor vrouwen zijn voor deelnemers bij wie het vrouwelijke geslacht bij de geboorte is vastgesteld. Eerder namen de atletiekunie en de zwembond in Groot-Brittannië dezelfde beslissing.

De wielerbond stelde een onderzoek in na de mislukte poging van Emily Bridges om deel te nemen aan een vrouwenevenement bij de Britse kampioenschappen. Bridges kwam in 2020 uit de kast als transgender en zou vorige maand meedoen aan de nationale omniumkampioenschappen, nadat ze had aangetoond dat haar testosteronspiegel tot de vereiste limieten was teruggebracht.

De Britse bond nam het besluit om haar toe te laten in lijn met het beleid ten aanzien van deelname van transgenders en non-binaire mensen, maar de internationale wielerunie UCI blokkeerde haar deelname. De Britse bond besloot toen dat transgenders voorlopig niet meer mee mochten doen aan de wielerwedstrijden. Na het onderzoek mogen ze nu starten bij de mannen.