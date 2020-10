Rico Verhoeven keert terug in ring met titelpartij tegen Jamal Ben Saddik

Het is nog niet bekend waar en wanneer de partij tussen de twee rivalen exact gaat plaatsvinden. Wel is duidelijk dat het in 2021 zal zijn.

Verhoeven en Ben Saddik vochten al twee keer eerder tegen elkaar. De eerste partij werd in 2011 gewonnen door de Belgische Marokkaan. In 2017 was het Verhoeven die aan het langste eind trok en zijn tegenstander op een knock-out trakteerde.

Ben Saddik heeft zijn kans om opnieuw tegen Verhoeven voor de titel te vechten verdiend door in 2018 het zwaargewichttoernooi in Rotterdam Ahoy te winnen. Ondanks een gebroken hand rekende hij destijds in de finale af met Benjamin Adegbuyi.

Adegbuyi komt op 7 november in actie tegen Badr Hari. „Nadat afgelopen week nieuwe maatregelen werden aangekondigd om het coronavirus tegen te gaan, wachten we op definitieve goedkeuring en werken we nauw samen met de lokale autoriteiten om dit evenement op een veilige manier te organiseren voor de betrokken atleten, stafleden en partners”, zo meldt Glory.

Hari is de laatste opponent van Verhoeven. De kemphanen vochten al twee keer tegen elkaar. Beide keren, in 2016 en 2019, moest Hari geblesseerd opgeven. Zowel Hari als Verhoeven heeft de wens uitgesproken om voor een derde keer met elkaar de ring in te stappen.

Bekijk hier onder de beelden van de partij tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik: