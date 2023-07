Vader maakt Tijjani Reijnders nog enthousiaster over AC Milan: ’Beelden Van Basten teruggekeken’

AMSTERDAM - Op het moment dat het vertraagde vliegtuig de landingsbaan in Milaan-Linate aantikt, verschijnt op het gezicht van Tijjani Reijnders (24) zijn allergrootste, karakteristieke glimlach. In het voetbalgekke Italië, waar hij dinsdag de medische keuring onderging en ten overstaan van de Italiaanse pers werd gepresenteerd als miljoenenaankoop van AC Milan, schrijft de voormalige middenvelder van AZ een nieuw hoofdstuk van zijn eigen jongensboek. „Dit is geweldig en maakt me trots”, straalt Reijnders in San Siro.

Tijani Reijnders toont vol trots het shirt van zijn nieuwe club, de Italiaanse grootmacht AC Milan. Ⓒ FOTO DE TELEGRAAF