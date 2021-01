Voorlopig geen training voor álle tennissers Australian Open

Tennis

Dreun voor 47 tennissers: 14 dagen in volledige quarantaine voor Australian Open

Liefst 47 tennissers die deelnemen aan de Australian Open moeten veertien dagen in volledige quarantaine in hun hotelkamers in Melbourne en mogen niet 5 uur per dag eruit om de trainen. Ze zaten in vliegtuigen met daarin mensen die besmet waren met het coronavirus.