Griekspoor en Van de Zandschulp op dreef in Davis Cup Kickstart Oranje na eerbetoon: ’Service van 218 km/u legde ik bij hem op de baseline’

Door Tijmen Lensink

Botic van de Zandschulp heeft het naar zin op de baan. Ⓒ Jan-Willem de Lange

GLASGOW - Tallon Griekspoor maakte zich twee weken geleden na zijn uitschakeling bij de US Open veel zorgen over zijn belabberde niveau in New York. Dinsdagavond bleek dat de 26-jarige Nederlander het tennissen nog niet is verleerd. In de groepsfase van de Davis Cup Finals hielp Griekspoor Oranje aan een voorsprong door Michail Koekoesjkin te verslaan: 6-1, 3-6 en 6-3. Vervolgens besliste kopman Botic van de Zandschulp het treffen in Nederlands voordeel, met een zege op collega-kopman Aleksandr Boeblik: 3-6, 6-1 en 6-4.