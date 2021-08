Sport Kort: Oussama Tannane begint bij Vitesse op de bank

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

DONDERDAG 6 AUGUSTUS

Oussama Tannane begint bij Vitesse op de bank

18.19 uur: Aanvaller Oussama Tannane moet in de thuiswedstrijd van Vitesse tegen het Ierse Dundalk (aanvang: 19.00 uur) op de bank beginnen. De Marokkaan, vorig seizoen één van de gangmakers van de Arnhemse ploeg, wil graag vertrekken naar een andere club, maar tot een transfer is het vooralsnog niet gekomen.

Ook verdediger Riechedly Bazoer is nog in afwachting van een mogelijke nieuwe club. De oud-Ajacied heeft tegen Dundalk wel een basisplaats. De Ierse club eindigde vorig seizoen als derde in de nationale competitie.

Voor de Duitse trainer Thomas Letsch van Vitesse is het zijn Europese debuut als hoofdcoach.

De return is volgende week in Ierland. De winnaar van het tweeluik in de derde voorronde van de Conference League speelt in de play-offs tegen Anderlecht of KF Laçi uit Albanië.

Bekijk ook: Vitesse hield kersverse aanvoerder Danilho Doekhi uit handen van Feyenoord

’Real Madrid wil naar rechter om investering in La Liga’

17.32 uur: Real Madrid bereidt een rechtszaak voor tegen La Liga vanwege de investering die de organisatie van de hoogste Spaanse voetbalcompetitie eerder deze week overeenkwam. De Madrilenen zijn het volgens nieuwssite El Independiente niet eens met de deal waarbij investeerder CVC een belang van 10 procent krijgt en ook een tiende van de omzet. Daarmee geeft La Liga volgens Real door die club gegenereerde omzet weg.

CVC neemt het belang van 10 procent over voor 2,7 miljard euro. La Liga wil met dat geld doorgroeien naar een digitaal entertainmentconcern en zo het gat met de rijkere Engelse Premier League helpen dichten. Ook gaat het grootste deel van de investering naar de deelnemende clubs.

La Liga ligt niet direct wakker van de dreiging van een rechtszaak. Een woordvoerder stelt dat juridische geschillen tussen de competitie en Real Madrid normaal zijn. „Er spelen nog veel zaken tussen La Liga en de club.”

Het uitvoerend comité van La Liga heeft al ingestemd met de plannen. Daarin hebben de voorzitters van Atlético Madrid en Sevilla zitting, maar niet die van Real en Barcelona. Na de goedkeuring van dat comité mogen alle clubs zich uitspreken over het plan.

John Degenkolb keert terug bij wielerploeg DSM

15.26 uur: John Degenkolb keert volgend seizoen terug bij Team DSM. Hij heeft er een contract ondertekend tot eind 2024.

De 32-jarige Duitser reed in de periode 2012 tot en met 2016 ook al voor deze wielerploeg, toen in het peloton onder andere namen (Argos-Shimano, Giant-Shimano, Giant-Alpecin). Daarna verhuisde hij naar Trek-Segafredo en in 2020 naar Lotto Soudal. De Belgische formatie nam hem dit jaar niet mee naar de Ronde van Frankrijk.

Degenkolb heeft een uitstekende staat van dienst in het peloton als sprinter en man voor de klassiekers. Hij won onder meer Milan-San Remo, Parijs-Roubaix (beide in 2015), Gent-Wevelgem, Parijs-Tours en etappes in de Tour, de Giro en de Vuelta. Vooral in de Ronde van Spanje was hij succesvol.

WOENSDAG 4 AUGUSTUS

Olympisch tenniskampioene Bencic meldt zich af voor Montreal

00.34 uur: Olympisch tenniskampioene Belinda Bencic heeft zich afgemeld voor het WTA-toernooi van Montreal. De Zwitserse kreeg volgens de Canadese organisatie woensdag navolging van Barbora Krejcikova. Ook de Tsjechische winnares van Roland Garros komt niet.

Door de afzeggingen van Bencic en Krejcikova raakt het deelnemersveld in Montreal danig uitgedund. Eerder trokken Naomi Osaka, Sofia Kenin en Iga Swiatek zich al terug. De Amerikaanse Sloane Stephen maakt haar rentree. Ze is hersteld van de knieblessure die ze in juni opliep op Wimbledon.

Ziyech scoort tweemaal voor Chelsea

23.29 uur: Hakim Ziyech heeft woensdagavond namens Chelsea in de ’oefenderby’ tegen Tottenham Hotspur ter voorbereiding op de Europese Super Cup tweemaal gescoord. De oud-Ajacied, als rechtsbuiten aan de aftrap, schoot na ruim een kwartier en in het begin van de tweede helft raak. Het was evenwel niet genoeg voor de zege.

Lucas Moura maakte op Stamford Bridge de aansluitingstreffer. Steven Bergwijn, die een basisplaats had, bracht de Spurs langszij: 2-2 De Zuid-Koreaan Son Heung-min stond in de punt van de aanval, omdat Harry Kane opnieuw ontbrak op het appel. Volgens de Engelse media is zijn megatransfer naar Manchester City aanstaande.

Chris Froome niet van start in de Ronde van Spanje

21.42 uur: Chris Froome zal niet aan de start verschijnen in de Ronde van Spanje. De 36-jarige Brit van Israel Start-Up Nation, die de Vuelta twee keer op zijn naam schreef, liet aan Cyclingnews weten dat hij niet goed genoeg is voorbereid om aan een volgende grote ronde mee te doen. Zijn ploeg heeft het besluit nog niet bekendgemaakt.

Froome reed vorige maand de Tour de France uit op een anonieme 133e plaats en kende daarna gezondheidsproblemen, waarvan hij pas net is hersteld. „Ik begin me juist weer een beetje beter te voelen en wil me niet halsoverkop niet volledig voorbereid in een volgende grote ronde storten”, zei de Brit, die ook vier keer de Tour de France won. „Ik kijk uit naar de rest van het seizoen nu de problemen die me dit jaar hinderden zijn opgelost.”

Volgens de wielerwebsite zal Froome in plaats van de Vuelta de Ronde van Duitsland en de klassieker de Ronde van Lombardije rijden.

Noorse wielerprof Kristoff in Belgische dienst

20.47 uur: De Noorse wielrenner Alexander Kristoff koerst volgend seizoen in Belgische dienst. De 34-jarige sprinter heeft overeenstemming bereikt over een contract bij Intermarché-Wanty-Gobert. Hij komt in gezelschap van landgenoot Sven Erik Bystrøm over van Team Emirates.

Kristoff heeft in zijn rijke wielerloopbaan 79 overwinningen geboekt, waaronder in de klassiekers Milaan-Sanremo (2014), Ronde van Vlaanderen (2015) en Gent-Wevelgem (2019). Daarnaast staan een Europese titel (2017) en vier etappezeges in de Tour de France op de erelijst van de Noor.

„Komende winter zal aanvoelen als een eerste dag op school”, zei Kristoff woensdag. „Het ontmoeten van nieuwe ploegmaten, nieuwe staf en het testen van nieuw materiaal maakt het spannend en zorgt voor een herboren enthousiasme. Ik voelde dat ik aan een nieuwe uitdaging toe was. De structuur van Intermarché-Wanty-Gobert heeft me verleid. Ik zal voor het eerst in een team terechtkomen waar de klassiekers echt prioriteit zijn.”

Bora-hansgrohe trekt Hindley, Higuita en Haller aan

18:53 uur Wielerploeg Bora-hansgrohe heeft bevestigd dat de Australiër Jai Hindley, de Colombiaan Sergio Higuita en de Oostenrijker Marco Haller volgend jaar voor het team zullen rijden. De Duitse ploeg meldde een dag eerder al de komst van de Ierse sprinter Sam Bennett en Danny van Poppel.

Hindley komt over van Team DSM. Met die ploeg, toen nog Sunweb, eindigde hij in 2020 als tweede in de Giro d’Italia. „Hij kende dit jaar een moeilijk seizoen, maar zijn potentie is onbetwist”, zegt teammanager Ralph Denk van Bora-hansgrohe. Higuita komt van EF Education-Nippo en Haller van Bahrain-Victorious.

„Het contracteren van Jai, Sergio en Marco is een belangrijke stap in de versterking van onze ploeg”, zegt Denk. „We weten dat het belangrijk is om continu uit te breiden als team, want de koersen zijn nu heel anders dan vroeger. Je moet flexibel kunnen reageren in de koers. Flexibiliteit is de sleutel als we aanvallend willen rijden, en dat willen we.”

Molano wint tweede etappe in Ronde van Burgos

17:07 uur Wielrenner Juan Sebastián Molano heeft de tweede etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. De sprinter uit Colombia van Team Emirates was na 175 kilometer tussen Tardajos en Briviesca net iets sneller dan de Italianen Alberto Dainese en Matteo Trentin.

Drie vluchters werden in de laatste kilometer van de heuvelachtige etappe bijgehaald door het peloton, de Duitser Marcus Burghardt, de Deen Mads Würtz Schmidt en de Luxemburgse kampioen Kevin Geniets. In de sprint ging het tussen Dainese van Team DSM en Molano. De Colombiaan drukte zijn wiel net iets eerder over de streep.

De Spanjaard Gonzalo Serrano heeft de leiderstrui overgenomen van de Belg Edward Planckaert. De Ronde van Burgos duurt nog tot en met zaterdag.

Willem II schrapt door forse uitbraak corona voor tweede keer oefenduel

11.42 uur: Willem II heeft voor de tweede keer een oefenduel geschrapt wegens de uitbraak van corona in de selectie. De Tilburgse club zet een streep door de wedstrijd tegen Sparta van zaterdag 7 augustus, waarmee de open dag zou worden opgeluisterd. Afgelopen weekeinde ging ook de wedstrijd tegen Go Ahead niet door.

Als reden geeft Willem II op er teveel spelers en stafleden in quarantaine zitten. Daardoor kampt de club met personele problemen. In totaal zouden negen spelers en/of stafleden met het virus bestemd zijn. Willem II houdt extra testrondes om zo snel mogelijk de voorbereiding met een voltallige spelersgroep en staf te kunnen hervatten. Voor de Tilburgse club begint de competitie op 15 augustus met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

La Liga haalt miljarden op met verkoop belang aan investeerder

11.20 uur: De hoogste Spaanse voetbalcompetitie heeft miljarden opgehaald bij een investeerder. La Liga verkocht een belang van 10 procent in zichzelf aan CVC Capital Partners voor 2,7 miljard euro. Van dat geld gaat zo’n 90 procent naar de clubs die in La Liga spelen.

La Liga wil de investering bovendien gebruiken om wereldwijd verder te groeien. Het bedrijf achter de competitie wil naar eigen zeggen een „wereldwijd digitaal entertainmentbedrijf” worden. Op die manier moet het financiële gat naar de Premier League in de komende jaren worden gedicht.

Spaanse clubs hebben het tijdens de coronacrisis zwaar vanwege het spelen in lege stadions. Daardoor lopen ze veel inkomsten mis.

CVC praatte eerder met de Serie A om een belang te nemen in de mediatak van de Italiaanse voetbalcompetitie. Die gesprekken liepen echter op niets uit. De investeerder heeft ook een belang in de Formula 1.

Naomi Osaka meldt zich af voor toernooi in Montreal

08.58 uur: Tennisster Naomi Osaka heeft zich afgemeld voor het WTA-toernooi in de Canadese stad Montreal. De nummer 2 van de wereldranglijst heeft haar voorbereiding op de US Open uitgesteld.

Osaka stak vlak voor de Spelen in Tokio de olympische vlam aan. Ze ging voor een gouden medaille maar werd al in de derde ronde uitgeschakeld door Markéta Vondrousova uit Tsjechië (6-1 6-4).

Iga Swiatek en Sofia Kenin hebben zich ook afgemeld voor het toernooi van Montreal, dat maandag van start gaat. De eerste wedstrijden van de US Open worden op 30 augustus gespeeld.

DINSDAG 3 AUGUSTUS

Spelers in Premier League zullen ook dit seizoen knielen

23.26 uur: De spelers in de Premier League zullen ook dit voetbalseizoen in Engeland voor de aftrap knielen uit protest tegen racisme en discriminatie, en als teken van inclusiviteit en solidariteit. „Wij geloven dat het nu meer dan ooit belangrijk is dat we blijven knielen als symbool van onze eenheid tegen alle vormen van racisme”, lieten de profvoetballers in een gezamenlijke verklaring weten.

Het nieuwe seizoen in de Premier League begint op 13 augustus. „Na een bijeenkomst met alle aanvoerders van de clubs is er collectief beslist om door te gaan met knielen. De Premier League zal zijn krachtige stem blijven verlenen om deze belangrijke kwestie te steunen”, zei Richard Masters, algemeen directeur van de Premier League.

Het nationale elftal van Engeland, dat deze zomer als tweede eindigde op het Europees kampioenschap, werd in eigen stadion door sommige toeschouwers uitgefloten vanwege het knielen. De manschappen van bondscoach Gareth Southgate bleven echter vastberaden in het tonen van hun solidariteit en knielden voor elke wedstrijd.

Real Madrid begint nieuwe seizoen zonder Kroos

20.53 uur: Real Madrid moet bij de start van het nieuwe seizoen op 14 augustus tegen Deportivo Alavés Toni Kroos missen. De Duitse voetballer heeft een schaambeenblessure, zo meldde de Spaanse club.

Hoe lang de 31-jarige middenvelder uitgeschakeld is, maakte Real niet bekend. Volgens Spaanse media is Kroos mogelijk tot eind september niet inzetbaar.

Kroos liet zelf op Twitter weten een pauze te nemen om zich op zijn blessure te richten. Hij hoopt zo snel mogelijk weer terug te keren op het veld.

Franse ploeg TotalEnergies legt Sagan voor twee jaar vast

19.44 uur: Peter Sagan rijdt de komende twee jaar voor Team TotalEnergies. De Franse ploeg meldde dinsdag dat de 31-jarige Slowaak samen met de Pool Maciej Bodnar en de Italiaan Daniel Oss zijn vastgelegd.

Sagan won zeven keer de groene trui in de Tour de France en won twaalf etappes. Hij werd drie keer wereldkampioen van 2015 tot en met 2017. Hij komt over van Bora-hansgrohe waar hij na vijf jaar vertrekt. Daarvoor reed hij bij Tinkoff, Cannondale en Liquigas.

„Dit nieuwe avontuur is heel spannend”, kijkt Sagan vooruit. „Jean-René Bernaudeau is een manager die de wielerwereld wil veranderen. Ik hoop dit team te kunnen helpen om dat te bereiken en veel races te winnen in deze nieuwe kleuren. Voor nu blijf ik gefocust op doelen voor dit seizoen met mijn huidige team en ik zal deze winter met strijdlust bij mijn nieuwe ploeg beginnen.”

„Peter is zonder twijfel de populairste renner ter wereld en een uitzonderlijk talent”, zei Bernaudeau die trots is dat hij de Slowaak heeft aangetrokken. „Hij zal ons team veranderen. We hebben veel sportieve ambities en Peter is een winnaarstype. Hij zal ons overwinningen bezorgen, daar rekenen we op.”

Volgens de ploegmanager zal de komst van Sagan, van fietsenleverancier Specialized en van kledingpartner Sportful het sportieve project van TotalEnergies in een stroomversnelling brengen. „Peter zal een belangrijk onderdeel zijn van onze ploeg in de klassiekers en in de Tour de France. Ook zal zijn ervaring de andere renners beter maken.”

Voormalig interim-voorzitter FIFA voor jaar geschorst

19.06 uur: Wereldvoetbalbond FIFA heeft de voormalig interim-voorzitter en voormalig voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond CAF, Issa Hayatou, voor een jaar geschorst. De 74-jarige Hayatou is door de tuchtkamer van de ethische commissie van de FIFA schuldig bevonden aan het schenden van de regels voor de verkoop van media- en marketingrechten.

Volgens het door de FIFA uitgevoerde onderzoek naar het gedrag van Hayatou heeft de bestuurder uit Kameroen bij de verkoop van media- en marketingrechten aan het Franse Lagardère Sports tussen 2014 en 2017 de CAF financiële schade toegebracht van meer 200 miljoen Egyptische pond (meer dan 10 miljoen euro).

Hayatou was 29 jaar lang de voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond, totdat hij in 2017 werd weggestemd. Hij was de interim-voorzitter van de wereldvoetbalbond van 2015 tot en met 2016 toen voorzitter Sepp Blatter was geschorst vanwege een corruptieschandaal. Hayatou is ook erelid van het Internationaal Olympisch Comité.

Hij mag een jaar lang geen activiteiten in en rondom het voetbal uitvoeren en moet een boete betalen van 30.000 Zwitserse franc (28.000 euro).

Edward Planckaert wint eerste rit Ronde van Burgos

17:03 uur: De Belgische wielrenner Edward Planckaert heeft de eerste etappe in de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De Belg van Alpecin-Fenix klopte na 161 kilometer in Burgos de Spanjaard Gonzalo Serrano en de Italiaan Vincenzo Albanese. Jetse Bol was op 9 seconden de beste Nederlander op de achtste plaats.

Planckaert is ook de eerste leider in de Spaanse rittenkoers, die vorig jaar werd gewonnen door zijn landgenoot Remco Evenepoel. Die doet nu niet mee met zijn ploeg. De Ronde van Burgos duurt tot en met zaterdag.

Wielrenner Ewan verlengt contract Lotto met twee jaar

16:49 uur Sprinter Caleb Ewan heeft zijn contract bij de Belgische wielerploeg Lotto Soudal met twee jaar verlengd tot eind 2024.

In de afgelopen seizoenen won de 27-jarige Australiër voor Lotto Soudal 22 wedstrijden, waaronder vijf ritten in de Tour de France, onder andere op de Champs Elysées, vier in de Giro d’Italia, de Scheldeprijs, Brussels Cycling Classic en ritzeges in Tour Down Under. In de Tour van dit jaar moest hij opgeven na een val in de derde etappe.

„Ik voel me hier thuis en ik ben ook trots de kleuren van het team te verdedigen”, zegt Ewan. „Samen hebben we prachtige resultaten behaald en ik ben vastberaden te laten zien dat het nog maar het begin was. Het kan altijd nog beter. Daarom kijk ik ernaar uit te werken met onze sprinttrein met Jasper De Buyst, Roger Kluge, Harry Sweeny en Frederik Frison, en er komt nog versterking bij. We gaan nog scoren.”

Wielrenners Bennett en Van Poppel naar Bora-hansgrohe

12.51 uur: Wielrenner Sam Bennett keert terug naar Bora-hansgrohe. De Ierse sprinter neemt na twee jaar weer afscheid van Deceuninck-Quick-Step. Ook Danny van Poppel gaat voor de Duitse wielerploeg rijden. De 28-jarige Nederlander kwam het afgelopen jaar uit voor Intermarché.

Bennett won vorig jaar de groene trui in de Tour de France. Hij ontbrak vorige maand in de Ronde van Frankrijk vanwege een knieblessure. Bennett won etappes in alle drie de grote ronden. Hij zegevierde tweemaal in de Tour en kwam drie keer als eerste over de finish in de Giro en Vuelta. Hij fietste van 2014 tot en met 2019 ook al voor Bora-hansgrohe. Die ploeg bevestigde vorige week het vertrek van Peter Sagan en Pascal Ackermann.