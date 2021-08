Sport Kort: Voormalig interim-voorzitter FIFA voor jaar geschorst

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voormalig interim-voorzitter FIFA voor jaar geschorst

19.06 uur: Wereldvoetbalbond FIFA heeft de voormalig interim-voorzitter en voormalig voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond CAF, Issa Hayatou, voor een jaar geschorst. De 74-jarige Hayatou is door de tuchtkamer van de ethische commissie van de FIFA schuldig bevonden aan het schenden van de regels voor de verkoop van media- en marketingrechten.

Volgens het door de FIFA uitgevoerde onderzoek naar het gedrag van Hayatou heeft de bestuurder uit Kameroen bij de verkoop van media- en marketingrechten aan het Franse Lagardère Sports tussen 2014 en 2017 de CAF financiële schade toegebracht van meer 200 miljoen Egyptische pond (meer dan 10 miljoen euro).

Hayatou was 29 jaar lang de voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond, totdat hij in 2017 werd weggestemd. Hij was de interim-voorzitter van de wereldvoetbalbond van 2015 tot en met 2016 toen voorzitter Sepp Blatter was geschorst vanwege een corruptieschandaal. Hayatou is ook erelid van het Internationaal Olympisch Comité.

Hij mag een jaar lang geen activiteiten in en rondom het voetbal uitvoeren en moet een boete betalen van 30.000 Zwitserse franc (28.000 euro).

Edward Planckaert wint eerste rit Ronde van Burgos

17:03 uur: De Belgische wielrenner Edward Planckaert heeft de eerste etappe in de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De Belg van Alpecin-Fenix klopte na 161 kilometer in Burgos de Spanjaard Gonzalo Serrano en de Italiaan Vincenzo Albanese. Jetse Bol was op 9 seconden de beste Nederlander op de achtste plaats.

Planckaert is ook de eerste leider in de Spaanse rittenkoers, die vorig jaar werd gewonnen door zijn landgenoot Remco Evenepoel. Die doet nu niet mee met zijn ploeg. De Ronde van Burgos duurt tot en met zaterdag.

Wielrenner Ewan verlengt contract Lotto met twee jaar

16:49 uur Sprinter Caleb Ewan heeft zijn contract bij de Belgische wielerploeg Lotto Soudal met twee jaar verlengd tot eind 2024.

In de afgelopen seizoenen won de 27-jarige Australiër voor Lotto Soudal 22 wedstrijden, waaronder vijf ritten in de Tour de France, onder andere op de Champs Elysées, vier in de Giro d’Italia, de Scheldeprijs, Brussels Cycling Classic en ritzeges in Tour Down Under. In de Tour van dit jaar moest hij opgeven na een val in de derde etappe.

"Ik voel me hier thuis en ik ben ook trots de kleuren van het team te verdedigen", zegt Ewan. "Samen hebben we prachtige resultaten behaald en ik ben vastberaden te laten zien dat het nog maar het begin was. Het kan altijd nog beter. Daarom kijk ik ernaar uit te werken met onze sprinttrein met Jasper De Buyst, Roger Kluge, Harry Sweeny en Frederik Frison, en er komt nog versterking bij. We gaan nog scoren."

Wielrenners Bennett en Van Poppel naar Bora-hansgrohe

12.51 uur: Wielrenner Sam Bennett keert terug naar Bora-hansgrohe. De Ierse sprinter neemt na twee jaar weer afscheid van Deceuninck-Quick-Step. Ook Danny van Poppel gaat voor de Duitse wielerploeg rijden. De 28-jarige Nederlander kwam het afgelopen jaar uit voor Intermarché.

Bennett won vorig jaar de groene trui in de Tour de France. Hij ontbrak vorige maand in de Ronde van Frankrijk vanwege een knieblessure. Bennett won etappes in alle drie de grote ronden. Hij zegevierde tweemaal in de Tour en kwam drie keer als eerste over de finish in de Giro en Vuelta. Hij fietste van 2014 tot en met 2019 ook al voor Bora-hansgrohe. Die ploeg bevestigde vorige week het vertrek van Peter Sagan en Pascal Ackermann.