Max Verstappen opnieuw derde, snelle ronde de mist in

Teamgenoot Sergio Pérez was opnieuw sneller dan Verstappen en reed de rapste tijd van iedereen: 1.43,170. Leclerc was zeven honderdsten langzamer. Verstappen volgde op bijna drie tienden van zijn teamgenoot. Hij was tegen het einde van de training nog snel onderweg, met een op dat moment paarse (snelste) eerste sector, maar kwam vervolgens in het verkeer terecht en werd opgehouden door Fernando Alonso. Vrijdag had Verstappen ook al weinig geluk tijdens zijn snelle rondjes in de trainingen. Ook Pérez werd tijdens een allerlaatste poging om zijn snelste tijd aan te scherpen nog opgehouden.

Carlos Sainz, Leclercs teamgenoot bij Ferrari, noteerde de vierde tijd. De verschillen tussen Red Bull en Ferrari en de rest van het wereld waren weer enorm in Baku.

Bekend is dat Verstappen nog niet helemaal tevreden is over de RB18, de auto van dit seizoen. Hij verlangt meer grip aan de voorkant. De nieuwe auto’s, met het grondvloereffect, en grotere banden van Pirelli maken het voor Red Bull op dit moment nog lastig om Verstappen zijn ideale auto te geven, zo legde technisch directeur Pierre Waché uit.

De kwalificatie start zaterdag om 16.15 uur. Een kwartiertje later dan gepland, omdat de derde training later begon na reparatiewerkzaamheden.