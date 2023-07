Daniel Ricciardo: ’Nyck de Vries volwassen genoeg om de sport te begrijpen’

„Nyck is ook al een eind in de twintig en ik denk dat hij volwassen genoeg is om de sport te begrijpen. Zoals ik dat zelf ook weet, als ik alleen al kijk naar mijn laatste jaar”, vervolgt de achtvoudig Grand Prix-winnaar, wiens contract bij McLaren vorig seizoen voortijdig werd verscheurd. „Een jaar geleden dacht ik ook niet dat ik nog in een Formule 1-auto zou rijden en nu zit ik hier. Het gaat erom hoe je met tegenslagen omgaat en hoe je eruit komt. Ik wens Nyck het beste en als ik hem ooit nog op de Formule 1-grid tegenkom, zou ik dat mooi vinden.”

Twee races voor de zomerstop is het einde verhaal voor Nyck de Vries bij AlphaTauri en daarmee heeft zijn carrière in de Formule 1 officieel maar 10 races geduurd. Teambaas Helmut Marko zag het niet meer in hem zitten en schuift Daniel Ricciardo naar voren als zijn vervanger. Tekst gaat verder onder de video.

Lawson

Voor Ricciardo vormde een bandentest in de dominante Red Bull-auto van dit seizoen vorige week dinsdag een laatste testcase. Al snel belde Red Bull-teambaas Christian Horner de eindverantwoordelijke, Helmut Marko, om te vertellen dat Ricciardo erg competitief bleek. Vrijwel direct nam de Oostenrijker vervolgens contact op met De Vries om hem het slechte nieuws mede te delen. Had Ricciardo gefaald op Silverstone, dan was reservecoureur Liam Lawson waarschijnlijk degene geweest die De Vries zou hebben vervangen.

„Het is heel snel gegaan”, aldus Ricciardo. „Ik weet hoe snel dingen kunnen veranderen en heb ook als derde coureur bij Red Bull geprobeerd altijd zo gereed mogelijk te zijn, in het geval Max Verstappen of Sergio Pérez iets zou overkomen. De zomerstop zou misschien een iets logischer moment zijn geweest, maar we weten allemaal dat Red Bull nogal onconventioneel kan zijn. Ik voelde me heel goed in de auto, maar weet dat de AlphaTauri de nodige beperkingen heeft. Ik ga mijn best doen in de auto en met mijn ervaring proberen om het team een push te geven. En er dan hopelijk voor zorgen dat ik dit weekeinde een ronde kan rijden waarop ik trots kan zijn.”

Tsunoda blij met ervaring Ricciardo, maar leerde ook van De Vries

De Japanner Yuki Tsunoda is blij met zijn nieuwe teamgenoot Ricciardo. De 23-jarige Formule 1-coureur denkt dat de ervaring van de 34-jarige Australiër zijn team AlphaTauri vooruit kan helpen.

Tsunoda zegt wel dat hij heeft geleerd van De Vries. „Hij kwam binnen met veel ervaring in andere racedisciplines en gaf het team met die kennis veel feedback. Ook had hij een goede racesnelheid. Ik heb het de afgelopen tien races leuk gehad met Nyck, die als een vriend voor me is.”

„Ik denk dat ik ervan zal profiteren dat ik een ervaren teamgenoot heb”, zei Tsunoda verder over Ricciardo. „Ik weet zeker dat ik veel van hem kan leren en ik verwacht ook dat hij de ontwikkeling van de auto vooruit kan helpen.”

AlphaTauri staat ongeveer halverwege het seizoen onderaan in het WK voor constructeurs.