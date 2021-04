UCI tóch overstag: controversiële regels rond bidons in koers weggooien aangepast

De Zwitser van AG2R - Citroën had net pech gekend toen hij een van zijn bidons naar een groep toeschouwers gooide tijdens De Ronde. Meteen besefte hij zijn fout want dat gebeurde niet volgens de regels van de UCI, die afgebakende afvalzones had gecreëerd dit seizoen. Schär werd prompt uit koers gehaald, wat tot een storm van kritiek leidde.

De UCI heeft daar blijkbaar naar geluisterd en de afvalregels in de koers minder streng gemaakt.

Renners worden bij eendagswedstrijden voortaan pas bij een tweede overtreding uit koers genomen, bij een eerste inbreuk krijgt de schuldige een boete en een aftrek van UCI-punten (5 tot 25). In een rittenkoers volgt een uitsluiting zelfs pas na een derde overtreding. Een tweede keer een bidon (of iets anders) weggooien buiten een afvalzone zal resulteren in een tijdstraf van één minuut.

Kort samengevat: bidons weggooien mag nog steeds niet, maar het zal geen nieuwe zaak-Schär opleveren.