Fortuna Sittard heeft aan twee spelhervattingen genoeg voor zege op Almere City

Het kan voor Fortuna wel eens een beter jaar worden dan vorig seizoen, toen Burak Yilmaz de ploeg bij de hand moest nemen. Onder de nieuwe trainer Danny Buis oogt het allemaal wat frisser. Buis liet zijn ploeg in dezelfde samenstelling beginnen als in De Kuip. Zo gek veel keuzes heeft hij ook niet. Oguzhan Ozyakup, Mitchell Dijks en Kaj Sierhuis zijn niet fit genoeg om negentig minuten te spelen en deden het met invalbeurten. Op de transfermarkt boekten de Limburgers weinig vorderingen. Marko Lazetic van AC Milan staat hoog op het wensenlijstje. Fortuna wil de talentvolle spits huren, maar is lang niet de enige gegadigde.

Voorlopig is het dus even behelpen voor Buis, die graag zou zien dat er – behalve Lazetic - nog voor drie posities spelers bijkomen. Hij wil in volgorde van prioriteit een buitenspeler, een centrale verdediger en een middenvelder aan de selectie toevoegen.

Bekijk de video hier.

Bij Almere City greep trainer Alex Pastoor in na de 1-4 nederlaag tegen FC Twente. Hij moest al op zoek naar een vervanger voor de geschorste Damien van Bruggen. Het verlies bij de Eredivisie-ouverture voor eigen publiek kostte ook Jochem Ritmeester van de Kamp en Pascu een plek in de basiself. Lance Duijvestijn, vorig seizoen een van de smaakmakers, mocht nu wel beginnen. Ook Rajiv van la Parra startte. Hij deed dat op de rechterflank.

Jeredy Hilterman hoorde niet tot de selectie. Volgens de officiële lezing kwam dat door een lichte blessure. Maar het lijkt erop dat er na één seizoen alweer een einde komt aan het verblijf van de spits.

Historische zege

Almere City ging dus zonder Hilterman op jacht naar de eerste zege in de Eredivisie uit de historie. Een bezoek aan Sittard had al eerder een soortgelijke prestatie opgeleverd. Nog onder de naam FC Omniworld won de club er zijn eerste wedstrijd in het betaalde voetbal. Dat gebeurde in september 2005.

Na 25 minuten leek een resultaat ver weg voor Almere City, dat zich bij twee standaardsituatie liet verrassen. Hamdi Akujobi werkte een inworp, die door Paul Gladon was doorgekopt, in eigen doel. Uit een ingestudeerde hoekschop kopte de Fransman Loreintz Rosier de 2-0 binnen.

Akujobi, bij Feyenoord opgeleid en vorig seizoen door Almere City bij Heerenveen weggeplukt, viel niet alleen op door zijn eigen doelpunt met de voet. Ook met het hoofd verraste hij zijn keeper, maar dat bleef zonder gevolgen. Een tackle met gestrekt been bleef onbestraft omdat hij Remy Vita niet raakte. De rechtsback maakte ook nog hands in eigen strafschopgebied. De bal werd van een meter of zes op zijn arm geschoten. Volgens de nieuwe regels is dat geen penalty meer, maar dat begreep niet iedereen in Limburg. Arbiter Jannick van der Laan oordeelde gelukkig wel correct.

Achterstand ophalen

Akujobi was tevens de man van de mooiste aanvallende actie van Almere. Met veel gevoel legde hij de bal achter de defensie van Fortuna Sittard. Thomas Robinet zorgde in de verre hoek voor de tweede Franse treffer van de avond en bracht Almere City terug in de wedstrijd. Dat schrikt niet zo gauw van een achterstand. Vorig seizoen haalde Almere City vier keer een 2-0 achterstand op. Dat gebeurde ook al een paar keer in de voorbereiding.

Lance Duijvenstein en Anthony Limbombe waren dicht bij het Almere-scenario. Ook Akujobi had na de pauze nog voor een remonte kunnen zorgen. Het moeizame verloop van de tweede helft leidde tot irritatie bij de Limburgse aanhang. Maar de fans zagen Dijks en Sierhuis debuteren en kon uiteindelijk de eerste zege vieren. Dat kon vorig seizoen pas na zeven wedstrijden, dus heerste er volop tevredenheid.