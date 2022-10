Lodewijk Asscher prijst Sneijder: ’Hij is veel meer dan een voetballer’

„Het ging niet over voetbal, maar over de wijk Ondiep, waar Wesley vandaan komt en de club DHSC is gevestigd, waar hij zich voor inzet. Wesley maakt zich zorgen over de armoede daar en wat die betekent voor de kinderen en hun gezinnen. Of ze wel konden blijven sporten? Ik heb Wesley gebeld en ik merkte dat het hem raakte en dat hij het meende. Hij vroeg of ik wilde meedenken en natuurlijk zei ik: ja. Het is belangrijk dat we niet alleen aan de zijkant staan te klagen, maar dat mensen, die het goed hebben, zoals Wesley en ik, proberen zich in te zetten om kansen van kinderen te vergroten door deze moeilijke periode te komen”, aldus Asscher.

„Heel Nederland kent wijken zoals Ondiep. Of het nu Heerlen-Noord, Cambuur in Leeuwarden of Lelystad-Oost is. Het moet ons toch lukken om naar aanleiding van dit initiatief van Sneijder – samen met andere partijen – te zorgen dat dit ook op andere plekken van de grond komt. Zodat álle kinderen kunnen blijven meedoen. Of het nu aan sport, cultuur of school is. Ik vind het een geweldig initiatief van Wesley, die laat zien dat hij veel meer is dan een voetballer.”

