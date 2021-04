Stekelenburg: ’Ajax en ik komen er wel uit over een nieuw contract’

Mensen die het artikel niet goed hadden gelezen, stelde hij gerust. „Volgens de cao moest Ajax voor 1 april formeel de aflopende contracten opzeggen. Maar we zijn in gesprek over een nieuwe, éénjarige verbintenis. En je gaat niet met elkaar om de tafel als er geen intentie is om bij te tekenen. Ajax wil nog een jaar met me door en ik met Ajax. Dus daar komen we wel uit.”

Stekelenburg is sinds de schorsing van collega-doelman André Onana weer eerste keeper bij Ajax. De goalie maakte zelfs zijn rentree in de Oranje-selectie van Frank de Boer, waar hij de afgelopen interlandperiode reserve was achter Tim Krul.

