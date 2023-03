Na deceptie bij vrouwen kan mannenploeg wel feestvieren na snelste tijd op WK afstanden

De Nederlandse vrouwen waren eerder op de avond ook het snelste, maar kregen een diskwalificatie aan hun broek vanwege twee blote enkels bij Joy Beune.

Het is de eerste zege van het team van bondscoach Rintje Ritsma dit seizoen. In de wereldbeker kwamen de schaatsers niet verder dan een tweede en derde plaats.

Roest, Bosker en Snellink wonnen bij de laatste WK afstanden in 2021 eveneens het goud voor Canada en de Russische schaatsers. In totaal wonnen de Nederlandse schaatsers twaalf keer eerder het goud op de ploegachtervolging. Op de Olympische Spelen van Beijing vorig jaar greep het Nederlandse team naast de medailles.

Patrick Roest pakte vrijdag, na winst op de 5000 meter, zijn tweede gouden medaille van dit toernooi. Ⓒ ANP/HH

In de laatste rit leken de schaatsers genoegen te moeten nemen met de derde plaats. Tegenstander Verenigde Staten was lang sneller en de tussentijden waren ook langzamer dan de Canadezen in de rit ervoor. Na de laatste bocht en met een eindsprint doken de schaatsers toch onder de tijd van 3.38,43 van Canada.

Het is voor Roest de tweede wereldtitel op deze WK. Hij won donderdag zijn eerste individuele afstandstitel op de 5000 meter. Bosker eindigde als vijfde op de 5000 meter.

„Dit was heel spannend”, analyseerde Patrick Roest, die donderdag al goud pakte op de 5000 meter. „Met een rondje te gaan, hadden we volgens mij een seconde achterstand. Toen dacht ik wel dat het heel moeilijk ging worden, omdat ik het zelf ook erg lastig had. Gelukkig hebben we dit onderdeel als team een beetje onder de knie gekregen en konden de achterste mannen hun kracht aan mij doorgeven.”