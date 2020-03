Ho-Pin Tung: ’Mensen motiveren elkaar in strijd tegen corona’

Ho-Pin Tung merkt dat er veel ervaring is in Hongkong, als het gaat om een virus zoals de coronapandemie. „Zorg dat je zelf gedisciplineerd bent”, is zijn boodschap. Ⓒ FOTO’S DE TELEGRAAF

De wereld is in deze surrealistische tijden gebaat bij saamhorigheid. Het is nu niet het moment om te wijzen met een belerend vingertje. Dat stelt de in Nederland opgegroeide autocoureur Ho-Pin Tung, die tegenwoordig woont in Hongkong. Hij looft de bereidwilligheid van de bevolking, de discipline en het initiatief dat wordt genomen. „Mensen motiveren elkaar.”