Exclusieve foto’s: Superjet brengt Ronald Koeman naar Barcelona

Ronald Koeman stapt het vliegtuig in. Ⓒ Anko Stoffels

FC Barcelona gaat Ronald Koeman dinsdagavond als een ware superster onthalen. De Catalaanse topclub heeft er alles aan gedaan om het de man, die in de afgelopen 24 uur zijn vertrek als bondscoach met het Nederlands elftal in orde moest maken, in alle opzichten naar de zin te maken.