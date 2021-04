München kan toch voetbalfans ontvangen op EK

Voetbal

Acht steden definitief zeker van EK-duels: vier wachten af

De UEFA heeft bevestigd dat er definitief publiek zal zijn bij de wedstrijden voor het Europees kampioenschap voetbal, de komende zomer. Hoewel de coronapandemie nog heerst is daarvoor in voldoende landen medewerking, vooralsnog in acht om precies te zijn. Dit was lang onzeker.