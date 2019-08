Trainingshakje hakt erin bij Van de Beek en Ajax

Uitgerekend de speler die zich zo goed als onmisbaar heeft gemaakt en meer dan 150 wedstrijden achtereen speelminuten maakte, wordt gemist. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat de international zijn hamstring ’slechts’ heeft verrekt. Door de pijn die Van de Beek voelde, werd in eerste instantie voor een (af)gescheurde hamstring gevreesd.

Door de relatieve meevaller staat de Ajacied korter aan de kant dan de acht weken die voor een gescheurde hamstring staan. Neemt niet weg dat de blessure bijzonder ongelegen komt. Door het vertrek van Lasse Schöne naar Genoa, de blessure van Carel Eiting en de schorsing van Noussair Mazraoui komt Ten Hag dun in de middenvelders te zitten. Daardoor is verdediger Lisandro Martinez nu een optie op het middenveld.

Maar ook voor Van de Beek komt het ongelegen omdat hij Ajax na de 0-0 op Cyprus de Champions League in wilde loodsen en nadrukkelijk in de belangstelling staat van Real Madrid. Een geluk bij een ongeluk voor Ajax is dat de kans toeneemt dat Van de Beek in Amsterdam blijft te bewonderen.