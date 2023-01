De Baar wint in Dakar Rally, Loprais trekt zich terug na dodelijk ongeval

Klassementsleider Ales Loprais trok zich terug, nadat hij dinsdag bij een dodelijk ongeval met een toeschouwer was betrokken. Van Kasteren is de nieuwe leider en heeft een voorsprong van bijna 23 minuten op Martin van den Brink. De Tsjech Martin Macik staat op de derde plaats op meer dan 51 minuten.

Voor De Baar, die niet meer meedoet in het klassement vanwege eerdere problemen met zijn truck, was het de eerste etappezege in deze editie van de Dakar Rally. De Nederlander had op de streep een voorsprong van 22 seconden op Van den Brink, Van Kasteren volgde 50 seconden later.

Loprais had een ruime voorsprong op Van Kasteren, toen hij tijdens de negende etappe betrokken raakte bij een ongeluk. De Tsjech raakte een fotograferende toeschouwer die later op weg naar het ziekenhuis overleed. De trucker had zelf niet door wat er was gebeurd en werd pas ’s avonds geïnformeerd.

„Het spijt me verschrikkelijk en het zal me de rest van mijn leven achtervolgen”, verklaarde Loprais woensdag in een video op zijn Facebook-pagina. „Dus een mensenleven is verspild en het is mijn schuld omdat ik aan het rijden was”, zei de Tsjech.