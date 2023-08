Jutta Leerdam front row tijdens Jake Paul versus Nate Diaz

Een promotour van maanden eindigde donderdag tijdens de laatste persconferentie in een podiumgevecht tussen de entourages en beveiliging van Nate Diaz en Jake Paul. Wie vliegt er zaterdagnacht om 3.00 Nederlandse tijd het meest gehavend door de ring van het American Airlines Center in Dallas? Jutta Leerdam zit tussen de 20.000 aanwezigen en voor tientallen miljoenen kijkers wereldwijd in ieder geval front row voor haar geliefde, zo bleek donderdag.

Jake Paul. Ⓒ Getty Images