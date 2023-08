Oranje Leeuwin Damaris Egurrola wacht tegen Spanje ’belangrijkste dag van mijn leven’

Egurrola, dochter van een Nederlandse moeder en een Spaanse vader, woonde vanaf haar zesde in Spanje en speelde in haar jeugd voor Club Athletic. Ze is „hele goede vriendinnen” met een groot deel van de Spaanse selectie en op de hoogte van alle problemen rond bondscoach Jorge Vilda. „Het is voor iedereen een moeilijke situatie, het Spaanse team is verdeeld.”

Verschillende Spaanse speelsters weigerden in de aanloop naar het WK onder Vilda voor hun land uit te komen. „Het verdrietigste is dat goede vriendinnen nu thuis zijn gebleven omdat ze zich uitten over de problemen”, zegt Egurrola, die zelf bij zo’n beetje alle Spaanse jeugdteams speelde, maar in geen enkele officiële interland uitkwam voor Spanje.

Extra bijzonder

Tegen NRC zei ze daar vorig jaar over dat Vilda „haar niet mocht.” Vervolgens werd ze door de voormalig bondscoach Mark Parsons benaderd om voor Nederland te komen spelen. Die geschiedenis maakt de kwartfinale tegen Spanje voor Egurrola extra bijzonder. „De woede van toen heb ik nog altijd in mij. Dat is zeker een motivatie, want het is allemaal niet makkelijk geweest”, aldus de middenveldster, die met haar voornaam Damaris op haar shirt speelt.

„Ik ken het team, de staf, de speelstijl en de Spaanse manier van werken. Dat werkt in ons voordeel. Veel mensen zijn automatisch bang voor Spanje omdat ze zo goed voetballen. Wij moeten daarom proberen op onszelf te focussen. We hebben de wereld al laten zien waar we toe in staat zijn tegen de Verenigde Staten (1-1).” Die groepswedstrijd, die ook in Wellington gespeeld werd, was voor Egurrola al speciaal, omdat ze de eerste jaren van haar leven opgroeide in Florida. „Ik had shirts van mijn idolen Megan Rapinoe en Alex Morgan boven mijn bed hangen.”

Als de Spaanse coach de volledige selectie tot zijn beschikking had gehad, was het land, nummer 6 op de wereldranglijst, volgens Egurrola bijna onverslaanbaar geweest. „Maar nu, zonder de eerste keepster en een paar belangrijke verdedigers, die wegbleven door het gedoe met Vilda, ben ik daar niet zo zeker van”, zegt Egurrola. „Al weet je het op dit WK toch nooit. Alle teams die in de kwartfinales staan, zijn goed.”