Van den Brom vertrouwt op behalen volgende ronde Europa

Van den Brom houdt zich vooral vast aan het veldoverwicht dat zijn elftal in de eerste ontmoeting had en de vele kansen die Utrecht toen creëerde. „We hebben in de wedstrijd van vorige week dertien grote kansen gemist. Het positieve is dat we die kansen kregen. We hebben het niet in de score kunnen uitdrukken. De opdracht is dat we dat morgen wel doen”, zei de Amersfoorter woensdag in zijn vooruitblik.

„In alle wedstrijden die wij van Zrinjski zagen, zie je dat ze spelen vanuit een compacte, verdedigende organisatie. Daar zijn ze vorige week succesvol in geweest. Maar we kregen die kansen dus wel.”

In Mostar zijn de omstandigheden donderdag wat anders dan Utrecht in Nederland is gewend. „Dit is ook wel een beetje de charme van Europees voetbal. Natuurlijk, in Nederland heb je hartstikke veel mooie stadions. Maar dat authentieke van hier, vind ik wel heel mooi”, aldus Van den Brom, die niet kan beschikken over Patrick Joosten. Joris van Overeem en Issah Abass zijn inmiddels aangesloten bij de groep. Verdediger Justin Hoogma, gehuurd van Hoffenheim, meldt zich vanaf vrijdag bij zijn medespelers.

Naast Van den Brom rekent ook Sander van de Streek donderdag op een goede afloop. „Het resultaat van afgelopen week was teleurstellend. Als je naar de wedstrijd kijkt, concludeer je dat wij een beter resultaat moesten halen. Ik heb vertrouwen in de wedstrijd van morgen”, zei de middenvelder.