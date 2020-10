Steven Kruijswijk verlaat Giro d’Italia na positieve coronatest

„Ik voel me gewoon fit. Ik kan het dan ook niet bevatten dat ik het heb opgelopen”, aldus Kruijswijk in een eerste reactie.

„Het is een heel grote teleurstelling om dit nieuws te krijgen. Binnen de ploeg nemen we veel maatregelen en het is jammer dat ik op deze manier de Giro moet verlaten.”

Steven Kruijswijk Ⓒ AFP

De 33-jarige Brabander, die eerder al na een valpartij de Tour de France miste, stond na negen etappes op de elfde plaats in het algemeen klassement. Zijn achterstand op rozetruidrager João Almeida van Deceuninck-Quick Step bedroeg één minuut en 24 seconden.

De overige renners en stafleden van de Nederlandse wielerploeg testten negatief en mogen de wedstrijd vervolgen.

Simon Yates haakte al eerder af. Ⓒ BSR Agency

Mitchelton-Scott

Alle renners en stafleden ondergingen maandag op de rustdag een coronatest. Het ging in totaal om 571 afgenomen tests. Ook zes stafleden bleken besmeet: vier van Mitchelton-Scott en een van zowel AG2R-La Mondiale als Ineos Grenadiers.

Mitchelton-Scott, dat vorig week al kopman Simon Yates verloor na een positieve test, besloot daarop de gehele ploeg terug te trekken.

„Gelukkig hebben de getroffen teamleden geen of weinig last van symptomen”, aldus algemeen directeur Brent Copeland van Mitchelton-Scott. „De gezondheid van onze rijders en staf heeft echter onze prioriteit. We bekijken nu hoe we onze mensen op een veilige manier naar plekken kunnen krijgen waar ze zich comfortabel voelen en in quarantaine kunnen gaan.”

Wilco Kelderman Ⓒ Getty Images

Wilco Kelderman

Ook een renner van Team Sunweb, de ploeg van kopman Wilco Kelderman, legde een positieve test af. Het is nog onbekend om welke coureur het gaat.

Kelderman (29) maakte veel indruk in de eerste week en staat inmiddels op de tweede plaats. Het gat met leider Almeida is slechts dertig seconden.

Sunweb liet Tiesj Benoot afgelopen zondag niet starten in Gent-Wevelgem nadat de Belg naast landgenoot Jan Bakelants, die later besmet bleek, aan een talkshow-tafel had gezeten.

Andere koersen

De Giro gaat dinsdag, daags na de eerste rustdag, verder met een 177 kilometer lange rit van Lanciano naar Tortoreto.

Het is nog koffiedik kijken wat het coronanieuws uit Italië betekent voor andere koersen die nog op het programma staan. Deze week worden in België nog de Scheldeprijs en de Ronde van Vlaanderen verreden. Volgende week dinsdag begint de Vuelta a España.