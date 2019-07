Van Bommel over timing JC-Schaal: ’Had anders gekund’

„Wat moet ik erover zeggen?”, counterde Van Bommel op de vraag over zijn kijk op de situatie. „Ik ben trainer en ik werk niet bij de KNVB. Maar het had anders gekund.”

Op de vraag of hij hierdoor komende zaterdag spelers zal ontzien in de Johan Cruijff ArenA? „We moeten die agenda niet te groot maken. Het is gewoon een feit dat die wedstrijd gespeeld wordt tussen twee Europese wedstrijden in. Nogmaals, het had anders gekund. Maar goed, punt.”

Maar natuurlijk heeft de timing van de eerste clash met Ajax invloed. Slechts 72 uur na het duel om de eerste prijs van het seizoen, dat zaterdag om 18.00 begint, staat PSV alweer aan de aftrap in Basel (dinsdag 20.00). Het valt te begrijpen wanneer Van Bommel een aantal van zijn basisspelers van afgelopen dinsdag aankomende zaterdag uit de wind houdt. Niet iedereen daarvan is het ritme van drie zware duels in acht dagen al gewend. Daarbij valt winst van de Johan Cruijff Schaal in het niet bij de 20 miljoen euro die op het spel staat tegen Basel (bij het bereiken van de groepsfase van de Champions League).

„Iedere speler heeft een ander verhaal”, bevestigt Van Bommel de suggestie dat niet iedereen binnen zijn selectie drie zware duels in een week aankan. „Je hebt spelers die hier vorig jaar gespeeld hebben, die er nieuw bijgekomen zijn, jongens die terugkomen van verhuur, die binnenkomen van een andere club of die langer op vakantie zijn geweest. Maar de komende weken zullen we elke drie of vier dagen gaan spelen. Daarom is ook de voorbereiding zo belangrijk geweest en intensief, zodat iedereen er klaar voor is. Maar ongetwijfeld zullen niet iedere wedstrijd dezelfde elf gaan spelen.”

Daarmee geeft Van Bommel een schot voor de boeg met het oog op komende zaterdag en vooral het vervolg dat daar snel achteraan komt. Al is zijn spelersgroep fit uit het eerste duel met Basel gekomen, liet hij desgevraagd weten. „De jongens hebben dat duel goed verwerkt”, aldus Van Bommel, die zag dat er onder buitengewone omstandigheden moest worden gepresteerd. „Het was een zware wedstrijd, zeker met het weer. Ik heb het zelf ook meegemaakt, dat je onder zulke omstandigheden speelt, maar vaak was dat in het buitenland, nu in Nederland. Je zag het ook aan de jongens, dat het gewoon een zware weds5rijd was. Als je dan zo’n eindsprint kan inzetten, op de manier zoals wij dat gedaan hebben: dat is wel heel mooi om te zien als trainer.”

Het maakt dat PSV met een boost richting Ajax en de return met Basel toewerkt. Ibrahim Afellay zal dan waarschijnlijk nog niet van de reservebank afkomen, hij zal uiterst voorzichtig naar zijn eerste speelminuten worden geloodst, al schoof hij vandaag voor het eerst aan als de nieuwe captain van PSV.

„Ik wil natuurlijk graag op het veld staan, maar dat is op dit moment niet realistisch”, zegt Afellay over de weg die hij nog aflegt, al traint hij sinds dag één in de voorbereiding alles mee. Hij zal nog niet zijn rentree binnen de lijnen maken komende zaterdag, als de eerste prijs van het seizoen veroverd kan worden. Van Bommel: „Het is een prijs en we willen prijzen winnen. Dat is waarvoor je speelt, dus we willen deze graag winnen.”