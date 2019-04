De Ligt: 'Intentie is gewoon bij Ajax blijven'

"Voor een jonge jongen is het belangrijk om Europees voetbal te spelen. Het liefst natuurlijk Champions League, maar anders moet het sowieso de groepsfase van de Europa League zijn. Een jaar zoals dit kan nog voor een jonge speler, maar een tweede seizoen wordt problematisch”, zegt de verdediger van Ajax dat kwalificatie een must is.

Begrijp de jonge ’Ajax-fan’ niet verkeerd. "Ik ben erg gelukkig bij Ajax, speel hier alles en voel het vertrouwen van de club. En mijn intentie is gewoon om te blijven.”

Mino Raiola

Dat zijn zaakwaarnemer Barry Hulshoff en hij een oriënterend gesprek voerden met dealmaker Mino Raiola over een samenwerking, voedt de geruchten dat de verdediger aan zijn laatste seizoen bij Ajax bezig is. "Maar volgend jaar hoop ik ook nog in het rood-wit te staan”, aldus De Ligt.

'Mislopen titel knaagt'

"Het is zo dat ik die sleutel in handen heb”, beseft hij. Maar Europees voetbal is cruciaal. "Ajax is mijn favoriete club, ook de club waar ik ben opgegroeid, maar ik moet ook aan mijn eigen carrière denken. Voorlopig is dit echter de beste optie. En het zou heel mooi zijn om met een schaal in mijn handen afscheid te nemen. Dat het nu ook weer niet lijkt te lukken om kampioen te worden, knaagt.”