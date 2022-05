Verstappen vanaf tweede startrij, Leclerc pakt pole

Na een zeer moeizaam verlopen vrijdag liet Verstappen tijdens de vrije training op zaterdag al zien dat het met de snelheid van de RB18 wel goed leek te zitten. Dat bleek ook tijdens de kwalificatie, waar hij Leclerc in Q1 en Q2 weliswaar voor zich moest dulden, maar desalniettemin soepel door kon naar Q3.

Verstappen plaatste zich dus soepeltjes voor Q3, net als zijn ploeggenoot Sergio Perez en de beide Ferrari’s. Leclerc noteerde in zowel de eerste als de tweede ronde van de kwalificatie de snelste tijd, een eer die in Q2 nog even aan Verstappen was voorbehouden. De Nederlander liet in zijn Red Bull een hoge topsnelheid zien, met name in sector één en sector drie. Ook Lando Norris sprong er bovenuit, door Q2 als P3 te besluiten. Zijn teamgenoot bij McLaren, Daniel Ricciardo, strandde in de voorlaatste kwalificatieronde.

Charles Leclerc Ⓒ ANP/HH

Mercedes

Lewis Hamilton en George Russell leken hun zaakjes al eerder in het weekend voorzichtig wat beter voor elkaar te hebben dan tijdens eerdere races, en de auto leek ook tijdens de kwalificatie wat stabieler. Hamilton besloot het eerste deel van de kwalificatie als vijfde, Russell werd negende. In Q2 klaagde Hamilton echter nog wel over de boordradio: „I’m bouncing!” Desalniettemin noteerde de zevenvoudig wereldkampioen uiteindelijk een zesde tijd, terwijl Russell Q3 niet haalde. De Brit bleek toch weer last te hebben van een gebrek aan balans, wat hem te veel tijd kostte.

Hamilton in actie Ⓒ ANP/HH

Q3

In het beslissende deel van de kwalificatie ging het wederom tussen Ferrari en Red Bull. Bij de Italiaanse renstal gaven Leclerc en Sainz elkaar weinig toe, terwijl ook Verstappen er kort bovenop zat. Wederom was de topsnelheid van de RB18 uitstekend. Sterker: met 1.28,991 noteerde Verstappen de snelste tijd.

Met verse setjes banden gingen de twee topteams, die elkaar dit seizoen nauwelijks iets ontlopen, nog een keer naar buiten om pole position te bewerkstelligen. Het titanengevecht werd uiteindelijk dus beslist in het voordeel van Leclerc, die de tijd van Verstappen met 1.28,796 verbeterde. Sainz maakte zijn missers van eerder in het weekend goed door vanaf P2 te starten.

Tegenvallers

Magnussen was een opvallende afvaller in Q1. De Haas-coureur maakt een goed seizoen door, maar werd hier zestiende. Bottas redde het met een vijftiende plek net wél. Ocon viel al voor de kwalificatie uit en kon zich dus helemaal niet laten zien. De McLaren’s van Daniel Ricciardo en Lando Norris vielen in Q2 buiten de top 10.

De Grand Prix van Miami begint zondagavond om 21.30 uur (Nederlandse tijd).