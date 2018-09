Teleurstellende start Nederland op Paralympics

Ook zitskiër Jeroen Kampschreur crashte. Niels de Langen behaalde bij dat zitskiën een degelijke veertiende plaats, Jeffrey Stuut viel ook tegen bij de staande skiërs, met een negentiende plek.

Anna Jochemsen ging als derde van start, maar kwam uiteindelijk pas beneden toen de medailleceremonie gaande was. ,,Daar had ik tussen moeten staan, twee van de drie heb ik vorige maand nog verslagen. Ik ben heel erg teleurgesteld”, baalde de 32-jarige Jochemsen.

Anna Jochemsen Ⓒ Reuters

,,Bij de derde bocht zette ik mijn ski heel goed in, waar heel veel snelheid uit kwam, maar ik tevens een beetje naar achteren kwam te hangen. Vervolgens kwam er een klein ‘bumpie’, een onregelmatigheid in de piste, en dat bracht me uit balans.”

Ze wilde niet de course, die de afgelopen twee dagen niet begaanbaar was voor de training, de schuld geven. ,,Die ligt er nu goed bij en ik was hier op voorbereid. Heel stom dat dit gebeurt, ik had het moeten kunnen oplossen. Had genoeg naar voren moeten blijven hangen. Maar je skiet nou eenmaal op het randje en neemt risico’s. En ik ski op één been en dan kan zoiets gebeuren.”

,,Ik moet dit even verwerken. Zal er straks nog wel een traantje om laten. Gelukkig heb ik nog vier wedstrijden, met kansen op revanche. Én op een medaille.”

Jeroen Kampschreur

Morgen staat de Super G op het programma en daar ziet Jeroen Kampschreur ook meer kansen, hoewel hij die voor de afdaling ook zag. ,,Ik had het voordeel dat ik halverwege het deelnemersveld zat en kon op de iPad zien wat de andere snelle jongens onderweg deden.

Ik ging hard weg en had goede druk op mijn ski staan. Vervolgens was er sprake van een ‘onbalans’ in de lucht en crashte ik.” Hij hield er een dikke onderlip aan over. ,,Hartstikke balen Ik had hier een leuk resultaat neer willen zetten, top zes willen rijden. Ik ga dit uit m’n hoofd zetten en heb zin in de Super G.”

Jeffrey Stuut

Dat zal ook Jeffrey Stuut moeten doen. ,,Ik zat al snel fout en moest corrigeren. In het laatste deel van de run heb ik toch nog een goed stukje skiën laten zien. Dat neem ik mee. Want ik heb het in me.”

,,Zo wil je als team niet beginnen”, zei bondscoach Falco Teitsma over de over het algemeen valse start. ,,De laatste twee jaar gaat het bij iedereen goed, de recente resultaten waren goed. Vervolgens beginnen de Spelen eindelijk en dan wil je eigenlijk meteen in een flow komen. Maar goed, morgen is weer een hele nieuwe dag en een nieuwe discipline. Deze race moet je naast je neerleggen en ervan leren.”